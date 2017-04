Rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ được tiêu hủy bằng cách đổ xuống bể chứa xử lý hóa chất nước thải thải dưới sự giám sát của lực lượng chức năng. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 20/4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với các ngành chức năng đã tổ chức tiêu hủy hơn 6.000 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng.Việc tiêu hủy được tiến hành tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp và môi trường Việt Nam, đóng tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm.Theo ông Nguyễn Ngọc Giao, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, toàn bộ số rượu tiêu hủy đợt này là rượu trắng, rượu táo mèo, ba kích, rượu dừa, rượu ngâm các loại, với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.Lượng rượu này do các đội quản lý thị trường phối hợp với Công an tỉnh và các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ từ đầu năm đến nay.Nhằm quản lý an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh và phòng chống ngộ độc rượu, từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên và các ngành chức năng đã kiểm tra gần 70 cơ sở sản xuất, kinh doanh và chủ hàng lưu thông rượu trên địa bàn tỉnh, xử lý trên 20 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trên 90 triệu đồng, tịch thu gần 6.000 lít rượu và hơn 200 quả dừa rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng.Các vụ việc tập trung nhiều tại các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Kim Động, thành phố Hưng Yên... Trong đó, nhiều đối tượng vận chuyển rượu là người trú tại thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, nơi có nghề nấu rượu nổi tiếng ở Hưng Yên.Ông Nguyễn Ngọc Giao cho biết thêm, sau đợt tiêu hủy này, Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng kiếm tra, kiểm soát đối với mặt hàng rượu nhập khẩu, rượu sản xuất thủ công, các nhà hàng, cửa hàng bán lẻ rượu trên địa bàn tỉnh để kịp thời ngăn chặn rượu không rõ nguồn gốc.Đồng thời, Chi cục cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao trách nhiệm về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh rượu, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của việc lạm dụng rượu./.