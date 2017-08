(Ảnh minh họa: Nguyễn Cường/TTXVN)

Trưa 6/8, ông Lò Văn Siêng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, khoảng gần 10 giờ ngày 6/8, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh Lò Văn Liên bị nước lũ cuốn trôi vào chiều 5/8 trên suối Nậm Ma.Thi thể được tìm thấy cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 6km, thuộc địa phận bản Tin Tốc, xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 5/8, anh Lò Văn Liên (sinh năm 1985, trú tại bản Lói 1, xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) tranh thủ lúc tạnh mưa đã ra suối Nậm Ma (đoạn chảy qua địa phận xã Mường Lói) vớt cá. Tuy nhiên do nước suối chảy mạnh, xiết đã bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Mường Lói đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp cùng với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên), người dân địa phương tìm kiếm nhưng do thời tiết mưa to, điều kiện đêm tối nên không tìm thấy anh Liên.Cũng trong sáng 6/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn cùng đại diện các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đại diện lãnh đạo huyện Điện Biên, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Điện Biên, chính quyền xã Mường Lói đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí cho gia đình nạn nhân.Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cũng trực tiếp vào điểm trường Mầm non Na Cọ (xã Mường Lói), điểm trường bị ngập sâu gần 2m, hư hỏng nhiều máy tính, trang thiết bị và đồ dùng học tập.Chủ tịch Mùa A Sơn đã thăm hỏi, chia sẻ những vất vả, khó khăn với cô, trò trường Mầm non Na Cọ, động viên cô, trò nỗ lực khắc phục khó khăn, sớm ổn định môi trường sư phạm để chuẩn bị cho năm học mới./.