Một điểm sạt lở tại Điện Biên. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, chiều 4/8, do ảnh hưởng của mưa, lũ, nước sông, suối dâng cao, chảy xiết, trên địa bàn huyện Tuần Giáo và Mường Ảng xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 2 người tử vong, một người mất tích.Cụ thể, tại huyện Tuần Giáo, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 4/8, Giàng Thị Sua (sinh năm 1992) và con trai là Vàng Hải Dương (sinh năm 2013), hộ khẩu thường trú tại bản Thẩm Pao, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên trong qua trình trên đường đi nương lấy củi về, lúc qua suối, do dòng nước dâng cao, chảy xiết đã bị cuốn trôi.Tại huyện Mường Ảng, vào lúc khoảng 16 giờ ngày 4/8, cháu Lò Thị Hoa (15 tuổi), trú tại bản Pí, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, trên đường đi chăn bò về, qua suối cũng bị nước cuốn trôi.Đến thời điểm hiện tại, thi thể chị Giàng Thị Sua và cháu Lò Thị Hoa đã được tìm thấy; cháu Vàng Hải Dương vẫn đang mất tích. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) cùng các lực lượng cứu hộ, chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn đang nỗ lực tìm kiếm cháu Vàng Hải Dương.Tuy nhiên, do trời tối, nước suối chảy mạnh nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.Ngày 4/8, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có điện gửi Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất trên diện rộng tại các tỉnh miền núi Bắc Bộ.Nội dung Công điện nêu rõ​ những ngày qua, tại các tỉnh miền núi Bắc Bộ xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng gây ngập lụt cục bộ, sạt lở đất, sập đổ nhà, tắc nghẽn, chia cắt giao thông tại một số địa phương, thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, nhất là tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên... Tình hình mưa, lũ đang tiếp tục diễn biến phức tạp.Để chủ động trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ chính quyền, nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do mưa, lũ quét và sạt lở đất trong việc ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công tác sau: Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về ứng phó với mưa, lũ quét diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1131/CĐ-TTg ngày 4/8/2017 và của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tại Công điện số 339/TWPCTT-VP ngày 2/8/2017.Công an các đơn vị, địa phương chủ động triển khai ngay các phương án bảo đảm tốt an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tài sản của cơ quan, tổ chức và nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tích cực tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ những trường hợp bị mất tích, bị cô lập do lũ quét và sạt lở đất. Hỗ trợ nhân dân di dời, sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát, kiểm tra các điểm xung yếu, khu vực hạ lưu, hồ chứa nước, hầm lò có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất; chủ động có phương án hướng dẫn, phân luồng giao thông và thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng để nhân dân biết thực hiện; nghiêm cấm các phương tiện lưu thông qua khu vực lũ quét, sạt lở nghiêm trọng (trừ các phương tiện làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ); bố trí lực lượng thường trực điều tiết giao thông; kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân tại các ngầm, tràn, các đoạn đường xung yếu có nguy cơ sạt lở cao để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.Công an các đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến của mưa, lũ trên các phương tiện truyền thông đại chúng để chủ động đối phó, tập trung lực lượng, phương tiện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa, lũ gây ra...Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban, trực chiến 24/24 giờ, các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp của mưa lũ, sạt lở đất bảo đảm 100% quân số trực và ứng trực.Giám đốc Công an tỉnh phân công lãnh đạo và trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để chỉ đạo phòng, chống mưa lũ, cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả; duy trì thông tin liên lạc bảo đảm thông suốt giữa Bộ với Công an các đơn vị, địa phương.../.