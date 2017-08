Toàn bộ sân vận động Mù Cang Chải bị ngập hơn 1 mét trong bùn đất. (Ảnh: Đinh Hữu Dư/TTXVN)

Hướng lũ đổ từ xã Kim Nọi về Thị trấn Mù Cang Chải. (Ảnh: Đinh Hữu Dư/TTXVN)

Có mặt tại hiện trường nơi trận lũ quét tàn phá ở khu vực tổ 8, thị trấn, tỉnh Yên Bái vào ngày 3/8, chúng tôi mới thấy được hậu quả khó lường của thiên tai.Ông Giàng A Củ, 67 tuổi, dân tộc Mông ở bản Kim Nọi, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải cho biết: “Chính quyền luôn cảnh báo người dân phải đề phòng với lũ ống, lũ quét khi mùa mưa bão đến. Chúng tôi cũng đã chủ động làm theo nhưng chẳng ai ngờ cơn lũ khủng khiếp đến thế. Cả đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cơn lũ kinh hoàng như vậy."Theo ông Lê Trọng Khang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 3/8, lũ từ núi Kim Nọi bất ngờ đổ về dọc theo khe suối, hướng thẳng vào thị trấn. Những tảng đá rất to từ trên núi Kim Nọi, bình thường cả trăm người đẩy cũng không di chuyển được, đã bị lũ cuốn phăng. Chỉ vài phút sau, hàng chục nóc nhà đã bị lũ nhấn chìm...Anh Lê Doãn Dũng (sinh 1985) trú tại tổ 8, với vẻ mặt thất thần, nghẹn ngào kể lại: “Sáng sớm hôm đó, khi nghe tiếng hô hoán của hàng xóm, tôi bật dạy chạy ra ngoài thì đã thấy lũ tràn đến cửa. Tôi hô vợ và hai con lao ra nhưng không kịp. Vợ và các con tôi đã bị cuốn mất trong lũ, bản thân tôi cũng đã bị nước cuốn trôi gần 500m nhưng may mắn bám được cành cây ven suối nên được người dân cứu mạng."Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải, đến nay toàn huyện có 23 người thương vong, trong đó có 14 người chết và mất tích; 54 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó có 29 nhà bị lũ cuối trôi hoàn toàn. Sáu công trình bị ảnh hưởng là Trường Mầm non Hoa Lan, trường Tiểu học và Trung học Cơ sở thị trấn Mù Cang Chải, khu tập thể trường Trung học Phổ thông huyện Mù Cang Chải, điểm trường Tà Ghênh xã Lao Chải, trung tâm chính trị huyện, Phòng Văn hóa-Thông tin và sân vận động huyện Mù Cang Chải.Toàn bộ hệ thống giao thông từ trung tâm huyện về các xã bị chia cắt, cô lập. Trên tuyến Quốc lộ 32 từ đèo Khau Phạ đến thị trấn huyện lỵ có tới 35 điểm sạt lở. Hệ thống thủy lợi các xã Lao Chải, Kim Nọi, Chế Tạo và Khao Mang bị phá hỏng hoàn toàn... Ước tính, tổng thiệt hại do lũ quét ở đây khoảng 150 tỷ đồng.Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, huy động các lực lượng phòng chống cứu nạn và khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra.Sáng 3/8, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mù Cang Chải.Bà Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái huy động 1.000 người, gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ, cán bộ công nhân viên chức hỗ trợ việc tìm kiếm cứu nạn số người hiện đang mất tích, thu dọn hiện trường đồng thời, chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải hỗ trợ máy móc thiết bị để dọn dẹp và kiểm tra Quốc lộ 32, đoạn qua huyện Mù Cang Chải để thông đường...Bà Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu huyện Mù Cang Chải phối hợp với các đơn vị hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn, tổ chức tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả thiên tai...Chiều 3/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, đoàn công tác của một số bộ ngành, cũng đã đến hiện trường lũ quét chỉ huy cứu nạn, khắc phục hậu quả và thăm hỏi người dân.hó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn, Quân khu 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải... phối hợp ứng cứu dân, đồng thời đánh giá lại vùng địa chất nguy hiểm tiềm ẩn lũ quét, làm lại đường giao thông, khắc phục công trình bị phá hủy.Hiện nay, với sự hỗ trợ của các bộ, ngành, Yên Bái đã khẩn trương rà soát, di dời những hộ dân đang ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời cho người dân về chỗ ở, thuốc men, nước uống, thức ăn... không để người dân nào bị đói, bệnh tật. Tỉnh cũng đã hỗ trợ 32 gia đình có nhà bị cuốn trôi với mức 25 triệu đồng/nhà, kèm theo 15kg gạo/khẩu/tháng và hỗ trợ đến 6 tháng tiếp theo...Ngày 4/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức trong và ngoài tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ủng hộ nhân dân huyện Mù Cang Chải bị thiệt hại do mưa lũ.Ngay sau lễ phát động, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển ủng hộ 30 triệu đồng; Ban Chỉ đạo Tây Bắc ủng hộ 200 triệu đồng; Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái, Ban Đại diện Hội người cao tuổi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái ủng hộ nhân dân huyện Mù Cang Chải gần 30 triệu đồng...Hiện các lực lượng cứu hộ, cứu nạn làm việc cả ngày lẫn đêm để tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên, do địa hình chia cắt, địa bàn rộng phức tạp, lượng đất đá vùi lấp rất lớn... nên rất khó xác định được địa điểm, vị trí tìm kiếm người mất tích./.