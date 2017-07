Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đọc thông điệp quốc gia thường niên, trong đó tuyên bố tiếp tục cuộc chiến chống ma túy, đồng thời nêu kế hoạch hiện đại hóa quân đội và cam kết bảo vệ người dân trước lực lượng Hồi giáo cực đoan.Trong thông điệp, Tổng thống Duterte khẳng định cuộc chiến chống ma túy do ông khởi xướng sẽ tiếp tục được tiến hành, đồng thời nhấn mạnh những dư luận chỉ trích ông ở trong và ngoài nước nên tập trung vào việc sử dụng ảnh hưởng của mình để giáo dục những người dân Philippines bị nghiện ma túy.Cũng trong bản thông điệp, Tổng thống Duterte tuyên bố sẽ tăng cường xây dựng quân đội. Trong hai năm tới, ông cam kết sẽ kiến thiết cho nước này một sức mạnh quân sự có thể chiến đấu trên mọi mặt trận với việc tuyển thêm 35.000-40.000 binh sỹ, trang bị thêm máy bay, thiết bị bay không người lái và các thiết bị hiện đại khác, nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh ngày càng tăng ở nước này.Liên quan tới chiến dịch quân sự nhằm vào nhóm phiến quân Hồi giáo ở miền Nam, Tổng thống Duterte khẳng định mục tiêu tối thượng là bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân tại đây. Ông Duterte cho rằng quyết định gia hạn thiết quân luật tại đảo Mindanao là cách nhanh nhất để đối phó với mối đe dọa trong khi giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.Thông điệp quốc gia thường niên của Tổng thống Philippines được trình bày tại Quốc hội nước này, kéo dài trong 2 giờ đồng hồ. Trong thông điệp, ông Duterte cũng tuyên bố Chính phủ Philippines sẽ đưa ra luật mới đối với lĩnh vực khai khoáng và cân nhắc chấm dứt xuất khẩu khoáng sản./.