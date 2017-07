Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức ngày 7/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn "trao đổi" với Nga để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt nhằm vào Moskva.Phát biểu với báo giới trong chuyến công du Pháp ngày 13/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh với tư cách là người từng làm kinh doanh, ông không muốn dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga mà không nhận được bất kỳ sự trao đổi nào.Ông Trump khẳng định không bao giờ dỡ bỏ trừng phạt Nga cho đến khi Moskva thể hiện những nỗ lực liên quan đến vấn đề Syria và Ukraine khiến Washington và các bên hài lòng.Mỹ bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga với cáo buộc Moskva liên quan đến tình tình hình khủng hoảng tại miền Đông Nam Ukraine, vấn đề bán đảo Crimea ​ sáp nhập trở lại Nga hồi năm 2014.Hàng loạt ngân hàng và công ty Nga, cũng như nhiều công chức nước này đã bị ảnh hưởng do lệnh trừng phạt trên của Mỹ. Các hoạt động đầu tư, xuất khẩu hàng hóa, công nghệ và dịch vụ của Mỹ vào Crimea cũng bị đình chỉ.Các biện pháp trừng phạt này đã nhiều lần được chính quyền Washington mở rộng và gia hạn.Trong khi đó, phát biểu với báo giới ngày 13/7, người đứng đầu nước Mỹ tuyên bố ông sẽ mời Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Nhà Trắng "vào thời điểm thích hợp."Trước đó, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại Đức hồi cuối tuần trước bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).Trong cuộc gặp, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga đã thảo luận việc giải quyết các vấn đề Syria và Ukraine, tình hình bán đảo Triều Tiên và các vấn đề an ninh mạng.Trong diễn biến liên quan, phía Mỹ cũng đã gắn vấn đề trao trả tài sản mà Washington tịch biên của Đại sứ quán Nga tại Mỹ với việc thực hiện những cam kết về tuân thủ ngừng bắn tại Syria.Phó trợ lý của Tổng thống Mỹ, ông Sebastian Gorka cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng trao trả tài sản ngoại giao cho Nga và có thể bắt đầu thực hiện nếu Moskva thể hiện sự "ngay thẳng" trong các kế hoạch về Syria.Đại diện Mỹ cho biết Washington muốn tạo cơ hội hợp tác để cải thiện quan hệ hai bên. Trước đó, cuối tháng 12/2016, Mỹ đã trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga tại Mỹ được cho là "có những hoạt động không phù hợp với thân phận ngoại giao."Mỹ cũng đóng cửa hai cơ sở giải trí do Chính phủ Nga sở hữu tại Mỹ. Trong khi đó, đến nay, phía Nga vẫn chưa đưa ra các biện pháp đáp trả./.