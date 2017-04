Ông Chu Xuân Vũ. (Nguồn: 6park.com)

Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết cơ quan này đã quyết định tiến hành điều tra đối với Phó Tỉnh trưởng đương nhiệm của tỉnh An Huy Chu Xuân Vũ do bị nghi ngờ đã thực hiện những hành vi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng.Theo báo chí Trung Quốc, Chu Xuân Vũ, sinh năm 1968, là một trong những lãnh đạo cấp tỉnh trẻ tuổi nhất của nước này.Tháng 9/2016, Chu Xuân Vũ chính thức được bổ nhiệm làm Phó Tỉnh trưởng An Huy. Ông này cũng từng giữ chức Bí thư Thị ủy Bạng Phụ (Bangbu), An Huy, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2012 đến tháng 11/2016.Đáng chú ý, động thái tuyên bố điều tra của CCDI đối với Chu Xuân Vũ là hết sức bất ngờ với dư luận Trung Quốc bởi chỉ trước đó 1 ngày, Chu Xuân Vũ ngày 25/4 vẫn tham gia và phát biểu tại hội nghị lần thứ 7 về công tác đảm bảo an ninh viễn thông và Internet ở thành phố Hợp Phì, thủ phủ của tỉnh An Huy./.