Vụ thử tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm được tiến hành tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết ngày 19/4, Nga đã cản trở một tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên.Điều đáng chú ý là Trung Quốc đã bày tỏ thái độ sẵn sàng ủng hộ tuyên bố gồm những ngôn từ cứng rắn do Mỹ đưa ra này.Trong dự thảo tuyên bố mới, Hội đồng Bảo an bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước động thái của Triều Tiên và một lần nữa đe dọa có thêm "những biện pháp mạnh."Dự thảo này cũng dùng những ngôn từ mạnh để yêu cầu Triều Tiên chấm dứt các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa. Tuy nhiên, phía Nga muốn tuyên bố mới nhắc lại một ý trong tuyên bố tương tự hồi tháng trước, đó là nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đạt được giải pháp thông qua đối thoại.Sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên hồi tháng trước, Hội đồng Bảo an đã nhất trí ra tuyên bố lên án mạnh mẽ Bình Nhưỡng. Do đó giới chức ngoại giao khá ngạc nhiên trước việc Nga cản trở tuyên bố lần này.Mặt khác, bất đồng giữa Nga và Mỹ xung quanh vấn đề Triều Tiên nổi lên đúng vào lúc sắp diễn ra một cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an vào tuần tới để bàn về vấn đề Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ chủ trì cuộc họp này.Trong một tuyên bố riêng rẽ khác, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley nhấn mạnh đến bổn phận của Triều Tiên là phải ngăn chặn một sự leo thang. Bà tuyên bố trước các phóng viên: "Điều quan trọng là Triều Tiên phải biết rằng chúng tôi không muốn phải lựa chọn chiến tranh, do đó hãy đừng cố khiến chúng tôi phải lựa chọn phương án đó. Quả bóng đang ở bên sân họ. Họ không nên sút bóng vào thời điểm này."Trước đó, phát biểu trước các phóng viên tại trụ sở của Liên hợp quốc, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các quốc gia nằm ở "tuyến đầu" của cuộc khủng hoảng - Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga - nỗ lực hết sức để ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân./.