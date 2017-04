Máy bay chiến đấu JF-17 Thunder, do liên doanh Pakixtan-Trung Quốc sản xuất. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa Xã, ngày 27/4, máy bay tiêm kích huấn luyện​-chiến đấu FC-1 thế hệ thứ 3 và là phiên bản mới nhất, do Trung Quốc chế tạo, đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên.Các chuyên gia Trung Quốc cho biết máy bay tiêm kích huấn luyện-chiến đấu đa nhiệm 2 chỗ ngồi một động cơ FC-1 này có các đặc tính kỹ thuật thậm chí vượt trội so với một phiên bản tương tự do Mỹ chế tạo là F-16.Hiện máy bay tiêm kích này đã nhận được các đơn đặt hàng đầu tiên, cho thấy sản phẩm đã bước đầu chinh phục được khách hàng quốc tế.Cuối năm ngoái, xuất hiện thông tin Trung Quốc bán 16 tiêm kích FC-1 với giá 35 triệu USD/chiếc cho Myanmar.Nếu hợp đồng mua bán diễn ra suôn sẻ, Myanmar sẽ là quốc gia châu Á thứ 2, sau Pakistan đặt mua loại máy bay được Trung Quốc kỳ vọng là mặt hàng xuất khẩu chủ lực này.Ban đầu, dự án FC-1 được phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu của Không quân Pakistan về một chiến đấu cơ chi phí thấp, nhưng có tiềm năng xuất khẩu. Quá trình phát triển FC-1 bắt đầu từ năm 1995, tiêm kích này chính thức được biên chế trong không quân Pakistan với tên gọi JF-17 Thunder từ năm 2007.FC-1 được trang bị động cơ RD-93 do Nga sản xuất, phần lớn hệ thống điện tử trên FC-1 do Trung Quốc sản xuất. Chiến đấu cơ này có thể mang theo 3,6 tấn vũ khí và đạt tốc độ bay tối đa 1.960 km/giờ./.