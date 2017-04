Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Thỏa thuận cắt giảm sản lượng của những quốc gia thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã đưa Trung Quốc trở thành nước tiêu thụ dầu thô Brent Biển Bắc lớn thứ hai thế giới và làm nhu cầu nhập dầu của châu Á từ châu Âu cao kỷ lục, một phần vì giá dầu Brent rẻ hơn.Theo số liệu của Thomson Reuters Eikon, Trung Quốc đã nhập khẩu xấp xỉ 38 triệu thùng dầu thô Biển Bắc kể từ đầu năm đến nay, cao hơn nhiều so với mức khoảng 8 triệu thùng trong cùng kỳ năm 2016. Còn trong bốn tháng đầu năm 2016, Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu thô Biển Bắc nhiều thứ bảy thế giới.Theo số liệu hải quan của Trung Quốc, chi phí nhập khẩu dầu biển Bắc thậm chí còn “mềm” hơn trong tháng 3/2017, chỉ với 56,70 USD/thùng so với mức 57,80 USD/thùng dầu nhập từ UAE, dù khoảng cách địa lý từ quốc gia ​Arab này tới Trung Quốc gần hơn 8.000 dặm (1 dặm = 1,6 km) so với khu vực biển Bắc của Scotland.Vương quốc Anh là nước tiêu thụ dầu thô Biển Bắc nhiều nhất thế giới, với 49,7 triệu thùng kể từ đầu năm đến nay.Trong khi đó, theo Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp Qatar Mohammed Saleh Abdullah Al-Sada, các thị trường năng lượng trên thế giới đang biến chuyển đúng hướng sau khi giá dầu giảm xuống mức kỷ lục do nguồn cung dư thừa.Ông đã đánh giá cao sự tham gia của các nước OPEC đối với thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu đã đạt được hồi cuối tháng 11/2016./.