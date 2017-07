Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn (bên trái, phía trước) dự một lễ kỷ niệm. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, ngày 31/7, Trung Quốc và Lào đã cam kết thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật dọc sông Mekong.Cam kết đạt được trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn với Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.Ông Quách Thanh Côn đã kêu gọi hai bên thực thi thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước, làm sâu sắc thêm sự hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật dọc sông Mekong, cùng tham gia nỗ lực chung trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo vệ sự an toàn và quyền hợp pháp của các thể chế và nhân sự, cũng như duy trì an ninh và ổn định khu vực.Về phần mình, ông Chansamone cho biết Lào sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật, đồng thời duy trì an ninh và ổn định khu vực./.