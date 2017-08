Ông Trịnh Xuân Thanh thừa nhận việc trốn tránh là do "suy nghĩ chưa chín chắn" và quay về Việt Nam đầu thú để đối diện với sự thật, nhận khuyết điểm và xin lỗi.Trong đơn đầu thú, ông Trịnh Xuân Thanh viết: "Tôi thấy lo sợ trước kết luận về vi phạm của tôi và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong việc thua lỗ của PVC. Do lo sợ, suy nghĩ không hết, tôi đã quyết định trốn tại Đức.""Trong thời gian này cuộc sống trốn tránh, bấp bênh, luôn lo sợ. Được sự động viên của gia đình và bạn bè tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật"./.