Đối tượng Trịnh Xuân Thanh (Ảnh: TTXVN)

Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh, sinh ngày 13/2/1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội; hiện là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú.Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng qui định pháp luật.Trước đó, ngày 15/9/2016 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 165 Bộ luật Hình sự đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên ông Thanh đã bỏ trốn.Ông Trịnh Xuân Thanh có trình độ Đại học kiến trúc, Kỹ sư Quy hoạch đô thị, ngoại ngữ tiếng Nga.Ông Thanh nguyên là Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PVC), sinh năm 1966 tại Hà Nội. Trước khi bỏ trốn, ông Thanh sống tại khu đô thị Nam Thăng Long (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ).Giai đoạn 2011-2013, ông Thanh cùng lãnh đạo PVC đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế gây thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng, nhiều tổ chức, cá nhân trong Tổng Công ty bị kỷ luật và xử lý hình sự. Ông Trịnh Xuân Thanh là người chịu trách nhiệm chính về các khuyết điểm, vi phạm và thua lỗ ở PVC, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ và cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty.Chiều 16/9/2016, tại trụ sở Tỉnh ủy Hậu Giang, đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn, đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan của tỉnh Hậu Giang.Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định số 355-QĐNS/TW ngày 9/9/2016 của Ban Bí thư về việc thi hành kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016, bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng./.