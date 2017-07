Kẻ gian lợi dụng sự nhẹ dạ của người dân để lừa đảo qua hình thức gọi điện vào số điện thoại cố định. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Nguồn tin từ Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng lực lượng công an xác minh, xử lý các trường hợp kẻ gian giả danh tổng đài lừa đảo nhắc nợ cước qua điện thoại cố định.Thời gian qua tình trạng kẻ gian giả mạo cơ quan chức năng hoặc doanh nghiệp lừa đảo người dùng qua điện thoại cố định tái diễn phức tạp. Ttheo đại diện Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), đã có không ít người dùng mất cảnh giác đã bị kẻ xấu lừa đảo gây thiệt hại về tài sản.VietnamPlus từng đưa tin vào hồi tháng Sáu, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng các đối tượng gọi vào điện thoại bàn để thông báo chủ thuê bao đang nợ cước điện thoại với số tiền 6-7 triệu đồng... Nhiều người dân đã bị lừa đảo, thậm chí có những hộ bị mất số tiền lên đến cả hàng trăm triệu đồng.Về vấn đề này, đại diện của VNPT cho hay, thủ đoạn của kẻ lừa đảo là giả mạo tổng đài VNPT gọi đến số cố định để nhắc nợ cước điện thoại với số tiền lớn. Sau đó, chúng yêu cầu thanh toán ngay nếu không sẽ tạm dừng liên lạc và khởi kiện ra tòa.Mục đích của kẻ gian là thu thập trái phép các không tin cá nhân của khách hàng (tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu, tài khoản ngân hàng...), chiếm đoạt tiền bằng cách cung cấp số tài khoản để khách hàng thanh toán hoặc dẫn dụ khách hàng bấm số gọi lại với mục đích chuyển tiếp cuộc gọi từ máy của khách hàng vào các đầu số dịch vụ giá cước cao để trục lợi từ việc hưởng cước phí do người dùng thực hiện cuộc gọi đi.Ở trường hợp khác, kẻ gian giả mạo là cơ quan công an đang điều tra các vụ buôn lậu... yêu cầu khách hàng chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào tài khoản của cơ quan điều tra xác minh sau đó chiếm đoạt tiền.Phía VNPT cũng cho biết, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo rất tinh vi, các cuộc gọi thường xuất phát từ tổng đài nước ngoài gọi về Việt Nam qua giao thức kết nối Internet (VoIP) nên việc xác minh, điều tra của các cơ quan chức năng sẽ rất khó khăn và mất thời gian cũng như cần phải có sự phối hợp đồng bộ của nhiều đơn vị, nhà mạng có liên quan (kể cả các nhà mạng quốc tế).Còn theo thông tin từ nhà chức trách, việc lừa đảo nói trên rất khó xử lý tận gốc vì đây là cuộc gọi trực tiếp chứ không qua phần mềm hay thuê tổng đài, bởi vậy, người dân cần cảnh giác trước các thủ đoạn tinh vi của kẻ gian.Theo thông tin từ phía VNPT, đơn vị này đã thông báo trực tiếp đến khách hàng qua kênh trực tiếp như: In khuyến cáo gửi đến khách hàng qua nhân viên thu cước, đăng tin bài trên fanpage, wab/web/app của VNPT VinaPhone, nhắn tin thông báo…Nhà mạng này cũng khẳng định 18001166 của VNPT là tổng đài bán hàng qua điện thoại, chỉ tiếp nhận các cuộc gọi đến không bao giờ phát sinh các cuộc gọi đi. Vì vậy, khách hàng đặc biệt lưu ý tất cả các cuộc gọi đến điện thoại cố định nhắc nợ cước hiển thị số 18001166 đều là giả mạo.Bên cạnh đó, người dùng cần cảnh giác, không làm theo yêu cầu hoặc làm theo dẫn dụ bấm các phím số trên máy điện thoại. Đặc biệt là không chuyển tiền vào các tài khoản theo yêu cầu của kẻ mạo danh. Người dùng cũng không nên cung cấp tài khoản, thẻ tín dụng cho người khác, vì dễ dàng tiếp tay cho băng nhóm lừa đảo công nghệ cao...Khi có nghi ngờ, người dùng cần liên hệ đường dây nóng 800126 của VNPT để xác minh lại thông tin hoặc thông báo ngay cho cơ quan công an khi có sự nghi ngờ để cùng phối hợp giải quyết./.