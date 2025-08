30 năm gia nhập ASEAN: Việt Nam khẳng định vai trò trụ cột, dẫn dắt hợp tác

Ngày 1/8, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 300 đại biểu từ 27 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh.