4 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong tháng đầu năm 2024

Tính đến hết ngày 15/1/2024, có 4 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD gồm dệt may, máy tính, điện thoại và máy móc thiết bị; chiếm 53,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 15 ngày đầu năm 2024 (1-15/1/2024) đạt 29,79 tỷ USD.

Trong số đó, điện thoại và linh kiện đạt hơn 2,86 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 2,246 tỷ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ. Xuất khẩu hàng dệt may đạt 1,29 tỷ USD; còn xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt trên 1,63 tỷ USD./.