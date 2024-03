Amway Việt Nam đạt Chứng nhận toàn cầu Nơi làm việc xuất sắc

Ngày 25/3, Amway Việt Nam - Thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp, vinh dự lần đầu tiên nhận chứng nhận “Nơi làm việc xuất sắc” do Great Place To Work® - Tổ chức nghiên cứu và tư vấn từ Hoa Kỳ có uy tín trên toàn cầu về xây dựng văn hóa nơi làm việc trao tặng.

Chứng nhận “Nơi làm việc xuất sắc” là sự công nhận dành cho các công ty ưu tiên tạo ra trải nghiệm xuất sắc cho nhân viên, đã được cấp cho các công ty, doanh nghiệp tại hơn 60 quốc gia thuộc nhiều lĩnh vực trên thế giới.

Với kinh nghiệm hơn ba thập kỷ, chứng nhận “Nơi làm việc xuất sắc” được các nhân viên cũng như doanh nghiệp trên toàn thế giới công nhận, và là chuẩn mực toàn cầu để ghi nhận những trải nghiệm xuất sắc của nhân viên tại nơi làm việc. Hàng năm, hơn 10.000 công ty trên 60 quốc gia tham gia nộp đơn xin Chứng nhận Nơi làm việc xuất sắc.

Thành công vượt qua quy trình đánh giá chặt chẽ của Great Place To Work®, tập thể Amway Việt Nam đã hoàn thành Khảo sát Chỉ số Tín nhiệm (Trust Index® Survey) gồm hơn 70 câu hỏi tập trung vào 5 yếu tố quan trọng tại môi trường làm việc: Tin cậy (Credibility), Tôn trọng (Respect), Công bằng (Fairness), Tự hào (Pride) và Gắn bó (Camaraderie); và đồng thời thực hiện phần “Tóm lược Văn hóa” (Culture Brief) nhằm chia sẻ và đưa ra bằng chứng cụ thể về chiến lược phát triển và đổi mới văn hóa Tư Duy Phát Triển, và phương cách Amway nuôi dưỡng nhân tài, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, xây dựng môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng và hòa nhập thông qua các hoạt động gắn kết.

Với điều kiện bắt buộc tối thiểu trên 65% tổng số nhân viên của doanh nghiệp tham gia hoàn thành Khảo sát Chỉ số Tín Nhiệm và 65% trên tổng số phản hồi là tích cực, Amway Việt Nam đã xuất sắc đạt gần 80% tổng số nhân viên hoàn tất khảo sát với hơn 93% phản hồi tích cực, trong đó có 24 trên 25 tiêu chí khảo sát với mức độ hài lòng từ 90% trở lên.

Kết quả khảo sát ấn tượng là minh chứng rõ ràng cho thấy Amway là nơi làm việc xuất sắc và nhân viên luôn cảm thấy tự hào về danh tiếng của công ty, cùng với đó là những giá trị chung về sự gắn kết với cộng đồng và trách nhiệm xã hội mà công ty đem lại.

Kết quả cũng cho thấy 96% nhân viên hài lòng về chế độ đãi ngộ công bằng bất kể giới tính và sắc tộc, chứng tỏ nỗ lực không ngừng nghỉ của Amway trong việc thúc đẩy tinh thần Đa dạng-Bình đẳng-Hòa nhập tại môi trường làm việc.

96% nhân viên Amway hài lòng và bày tỏ sự tin tưởng vững chắc vào năng lực lãnh đạo, tầm nhìn, chuyên môn cũng như quyết định của Ban Giám đốc Amway Việt Nam. Hầu hết nhân viên cho rằng ban lãnh đạo luôn đề cao tính trung thực và đạo đức trong kinh doanh, kim chỉ nam giúp Amway phát triển thành công và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn đồng hành trong suốt hơn 15 năm có mặt tại Việt Nam.

Đặc biệt, có 93% nhân viên cho rằng Amway là nơi lý tưởng để làm việc vì có những chương trình chăm sóc sức khỏe tốt cũng như các chính sách khen thưởng hấp dẫn và phù hợp, cùng chế độ phúc lợi hỗ trợ cuộc sống cá nhân của nhân viên. Đây cũng là yếu tố khiến họ gắn bó lâu dài và sẵn lòng giới thiệu Amway là nơi làm việc lý tưởng đến những người xung quanh.

Bên cạnh việc thu hút và xây dựng đội ngũ nhân sự tài năng và chuyên nghiệp, Amway cũng tập trung xây dựng chiến lược hỗ trợ nguồn lực dồi dào để nhân viên được nâng cao trình độ chuyên môn thông qua các cơ hội đào tạo, học tập; đảm bảo tạo cơ hội cho mỗi cá nhân có điều kiện được đầu tư cho tương lai của mình cũng như xây dựng hệ thống quản trị nhân sự thân thiện và hiệu quả, từ đó giúp nhân viên tối ưu năng lực và tiềm năng cá nhân.

Với môi trường làm việc hiện đại và truyền cảm hứng, Amway luôn nỗ lực để mỗi nhân viên có trải nghiệm tốt nhất khi gia nhập và làm việc tại môi trường cởi mở và thân thiện, chuyên nghiệp nhưng cũng không kém phần trẻ trung, năng động.

Bà Phan Nguyên Nhật Thảo - Giám đốc Nhân sự Tiểu vùng Amway Việt Nam - Indonesia - Philippines chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi là công ty duy nhất trong ngành được vinh danh Nơi làm việc xuất sắc do Great Place To Work® trao tặng. Thành quả này nhờ sự kiên định của các cấp quản lý, từ tinh thần làm việc nhiệt thành và gắn kết tuyệt vời của nhân viên nhằm mang tới những giá trị tốt đẹp nhất cho khách hàng, nhà phân phối và đối tác của công ty. Chứng nhận này là minh chứng cho việc Amway đã có những chiến lược giữ chân nhân tài đúng đắn, từ đó tạo động lực cùng nhau phát triển và thành công."

Great Place to Work là một tổ chức nghiên cứu và tư vấn có uy tín trên toàn cầu về xây dựng văn hóa nơi làm việc với kinh nghiệm hơn ba thập kỷ, cùng với đó là hơn 18.000 công ty khách hàng trên 170 quốc gia. Nền tảng độc quyền của Great Place To Work® và Mô hình For All™ hỗ trợ các công ty đánh giá trải nghiệm của mỗi nhân viên, từ đó giúp các công ty trên khắp thế giới xây dựng văn hóa làm việc đáng tin cậy và có hiệu suất cao, thông qua việc thực hiện nghiên cứu và đánh giá để ghi nhận các công ty nơi nhân viên tự hào về công việc của mình, tin tưởng vào cấp trên và yêu thích làm việc với đồng nghiệp của họ.