Ấn Độ: Thủ đô Delhi ghi nhận đêm nóng nhất trong 14 năm

Thủ đô Delhi đã ghi nhận đêm 18/6 là đêm nóng nhất trong ít nhất 14 năm, với nhiệt độ tối thiểu là 35,2 độ C, cao hơn 8 độ so với bình thường.

Người dân uống nước giải nhiệt trong ngày nắng nóng tại Jalandhar, Ấn Độ, ngày 11/6/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn thông báo của Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết thủ đô Delhi đã ghi nhận đêm 18/6 là đêm nóng nhất trong ít nhất 14 năm, với nhiệt độ tối thiểu là 35,2 độ C, cao hơn 8 độ so với bình thường.

Đêm nóng nhất trước đó ở Delhi được ghi nhận vào ngày 3/6/2010, với nhiệt độ tối thiểu là 34,7 độ C.

Một quan chức IMD dẫn tài liệu ghi chép của đài thiên văn chuẩn Safdarjung ở Delhi được phân tích từ năm 1969 cho rằng “nhiệt độ tối thiểu trong tháng Sáu ở Delhi nói trên đã đạt mức cao nhất mọi thời đại. Hiện Delhi đang trong tình trạng cảnh báo cam do các điều kiện sóng nhiệt hiện hành.”

Nhiệt độ trong thành phố luôn duy trì trên 40 độ C kể từ ngày 12/5 tới nay. Trong 36 ngày này, thành phố ghi nhận 16 ngày nhiệt độ đạt hoặc vượt 45 độ C.

Trước thực trạng này, các bệnh viện ở Delhi đã chứng kiến số ca tử vong do say nắng tăng đột biến khi đợt nắng nóng tàn khốc tiếp tục càn quét thủ đô.

Trong hai ngày qua, bệnh viện RML đã tiếp nhận 22 bệnh nhân, trong đó đã có 5 trường hợp tử vong và 13 bệnh nhân đang được hỗ trợ máy thở. Bệnh viện Safdarjung tiếp nhận 42 bệnh nhân, trong đó có 2 người tử vong.

Cũng trong 2 ngày qua, giới chức Bệnh viện LNJP cho biết 4 bệnh nhân đã tử vong do nghi ngờ say nắng.

Cũng do tình trạng nắng nóng, ngày 19/6, thủ đô Delhi đã ghi nhận mức sử dụng điện cao nhất mọi thời đại là 8.656MW, vượt qua mức kỷ lục 8.647MW của một ngày trước đó.

Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện cũng tăng lên ở toàn bộ miền Bắc Ấn Độ, dẫn tới tình trạng ngắt điện ở nhiều nơi, trong khi điều kiện quá tải cũng khiến các tổ máy thủy điện bị gián đoạn hoạt động.

Trước thực trạng này, Liên đoàn Kỹ sư Điện toàn Ấn Độ (AIPEF) đã gửi thư ngỏ “yêu cầu (chính quyền) Trung ương tuyên bố đợt nắng nóng hiện nay là một thảm họa tự nhiên như lũ lụt, lốc xoáy... và thực hiện các biện pháp ngắn hạn và trung hạn để giải quyết tình hình.”

AIPEF đề xuất thời gian làm việc của văn phòng nên thay đổi từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều; tất cả các cơ sở thương mại nên đóng cửa tối đa trước 7 giờ tối.

Nội dung thư cũng nêu rõ rằng cần có những hạn chế về tải trọng vào giờ cao điểm đối với ngành điện./.

