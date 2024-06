Người dân Ấn Độ sắp phải đối mặt với đợt nắng nóng thiêu đốt mới

Dự báo trong 5 ngày tới, nhiệt độ sẽ tăng từ 2 đến 3 độ, khiến điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn do hiện tượng El Nino, cùng với mật độ khí nhà kính ngày càng tăng trong khí quyển.

Người dân che ô và quấn khăn khi di chuyển ngoài trời trong ngày nắng nóng tại Varanasi, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) ngày 10/6 đã cảnh báo vùng Tây Bắc và miền Đông nước này sắp phải đối mặt với một đợt nắng nóng thiêu đốt khác.

Các khu vực nằm trong danh sách cảnh báo gồm Jammu & Kashmir, Tây Bengal, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha…

Dự báo trong 5 ngày tới, nhiệt độ sẽ tăng từ 2 đến 3 độ, khiến điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn. Ấn Độ đã trải qua những đợt nắng nóng gay gắt trong suốt tháng 4 và tháng 5 vừa qua.

Các chuyên gia cho rằng nhiệt độ cực cao là do các hiện tượng tự nhiên như El Nino, đặc trưng bởi sự nóng lên bất thường của vùng nhiệt đới Trung và Đông Thái Bình Dương, cùng với mật độ khí nhà kính ngày càng tăng trong khí quyển.

Đô thị hóa làm trầm trọng thêm xu hướng ấm lên này, tác động mạnh tới những người lao động ngoài trời và các hộ gia đình nghèo dễ bị tổn thương.

Vào tháng 5, Ấn Độ đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trên cả nước, với những khu vực như New Delhi, Rajasthan có nhiệt độ vượt quá 50 độ C. Đáng báo động là tần suất các đợt nắng nóng tương tự, vốn xảy ra khoảng ba thập kỷ một lần, đang trở nên thường xuyên hơn do Biến đổi Khí hậu.

Nhiệt độ tăng cao đã đẩy nhu cầu điện của Ấn Độ lên mức kỷ lục 246 gigawatt, với các thiết bị điều hòa không khí hoạt động ở công suất tối đa tại các gia đình và văn phòng trên toàn quốc.

Nắng nóng khiến mực nước hồ chứa ngày càng cạn kiệt, hiện chỉ ở mức 22% công suất, làm trầm trọng thêm vấn đề khan hiếm nước và cản trở việc sản xuất thủy điện.

Theo ghi nhận của hãng thông tấn PTI, số ca nghi sốc nhiệt đã tăng vọt lên gần 25.000 ca trong giai đoạn từ tháng 3-5, dẫn đến 56 ca tử vong. Tuy nhiên, những số liệu này có thể chưa phản ánh đúng tình hình, do không bao gồm dữ liệu từ Uttar Pradesh, Bihar và Delhi.

Những đợt nắng nóng không ngừng tái diễn trong năm thứ ba liên tiếp đã ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe cộng đồng, tài nguyên nước, nông nghiệp, sản xuất điện và nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng Ấn Độ chịu thiệt hại lương thực lên tới 13 tỷ USD/năm, do chỉ có 4% sản phẩm tươi sống được bảo quản nhờ các cơ sở dây chuyền lạnh./.

Ấn Độ trải qua đợt nắng nóng dài nhất từ trước tới nay Đợt nắng nóng hiện nay ở Ấn Độ đã kéo dài khoảng 24 ngày ở các vùng khác nhau của đất nước và chuyên gia cảnh báo thời tiết sẽ ngày càng ngột ngạt trong thời gian tới.