An Giang: Bắt đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi lừa đảo

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài và để trả nợ, Nguyễn Văn Xích nảy sinh ý định đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Xích tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 4/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Xích (sinh năm 1990, trú thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài và để trả nợ, Nguyễn Văn Xích nảy sinh ý định đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TP.HCM: Bắt đối tượng làm giả giấy tờ nhà đất lừa đảo 88 tỷ đồng Võ Thị Hà đã nhận làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất, sau đó sử dụng tài liệu giả để nhiều lần hối thúc người bị hại đưa tiền, với tổng số tiền lên tới 88 tỷ đồng.

Khoảng tháng 9/2023, Xích lên mạng xã hội kết nối với một người lạ nhờ làm giúp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả do mình đứng tên với giá 5 triệu đồng.

Nhờ mối quan hệ quen biết của một người bạn giới thiệu, Xích liên hệ, thỏa thuận thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đặng Thế Huy (sinh năm 1988, trú huyện Chợ Mới) để lấy 70 triệu đồng.

Lúc này, Huy yêu cầu Xích chụp ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Xích gửi qua Zalo cho mình để kiểm tra tính pháp lý.

Sau khi kiểm tra, Huy phát hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Xích là giả. Biết Xích định lừa mình, ông Huy bí mật trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Khoảng 9 giờ ngày 29/10, Xích hẹn ông Huy tại một quán càphê thuộc xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn để giao giấy và nhận tiền, đã bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật../.