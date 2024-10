Quảng Bình, Hòa Bình: Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND xã, cán bộ Ban Quản lý rừng

Do vi phạm pháp luật, nhiều cán bộ tại tỉnh Quảng Bình và Hòa Bình đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt giam.

Đối tượng Hồ Đăng Chiến, nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Trạch bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Giả mạo trong công tác”.(Ảnh: TXVN phát)

Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Trạch

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã khởi tố vụ án hình sự “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Ủy ban Nhân dân xã Đức Trạch; đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Đăng Chiến (sinh năm 1965, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Trạch) và Hồ Hoàng Quân (sinh năm 1975, nguyên công chức địa chính xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch).

Theo điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định, năm 2017, hai hộ dân là ông H.Đ.K và ông H.Đ.N (trú tại thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) xảy ra tranh chấp quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 305, tờ bản đồ số 12 tại thôn Đức Trung nên đã làm đơn khiếu nại lên Ủy ban Nhân dân xã Đức Trạch.

Trong khi đất đang còn tranh chấp, Ủy ban Nhân dân xã chưa giải quyết đơn thì năm 2019, ông H.Đ.N có tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên. Hồ Hoàng Quân lúc đó là cán bộ địa chính xã đã bỏ qua các quy định của pháp luật để làm các thủ tục và làm giả một số giấy tờ để xin cấp đất.

Sau khi hợp thức hóa hồ sơ giả, Hồ Hoàng Quân đã trình hồ sơ cấp đất cho Hồ Đăng Chiến là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Trạch thời điểm đó để ký xác nhận. Hồ Đăng Chiến biết rõ hồ sơ liên quan thửa đất trên là không đúng quy định nhưng do có động cơ cá nhân nên đã chỉ đạo cho Quân lập hồ sơ và ký xác nhận các thủ tục.

Qua khám xét tại nơi ở, nơi làm việc của Hồ Đăng Chiến và Hồ Hoàng Quân, Cơ quan điều tra, Công an huyện Bố Trạch đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.

Khởi tố cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Đà

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đình Lưu (sinh năm 1971, cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Đà, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 8 tỷ đồng thông qua giao dịch cung cấp và thực hiện dịch vụ tư vấn thủ tục đầu tư dự án tại tỉnh.

Cụ thể, lợi dụng nhu cầu tìm mua đất tại tỉnh Hòa Bình của một số công dân để đầu tư dự án trồng rừng, trồng cây dược liệu, Hoàng Đình Lưu đã tự giới thiệu mình là Trưởng đoàn điều tra quy hoạch nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình, nắm mọi thông tin về đất rừng, đất lâm nghiệp, các kế hoạch, dự án đầu tư liên quan đến đất rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Sau đó, Hoàng Đình Lưu thực hiện thủ tục xin cấp phép thực hiện dự án đầu tư trồng rừng, trồng cây dược liệu cho người dân.

Do tin tưởng vào lời nói của Lưu là cán bộ cơ quan nhà nước ở tỉnh Hòa Bình, lại có giấy tờ thể hiện việc đã lo được giấy tờ pháp lý để thực hiện dự án, có chức năng và các mối quan hệ để lo được vấn đề pháp lý dự án nên các công dân đã tin tưởng và ký hợp đồng giao cho Lưu thực hiện dự án.

Hiện các vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

