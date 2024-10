Thái Bình: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà

Bị can Vũ Văn Hạnh. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử huyện Hưng Hà)

Tối 3/10, Công an tỉnh Thái Bình cho biết căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án “lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà, ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở đối với ông Vũ Văn Hạnh (sinh năm 1970, trú tại xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà) để điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 1, Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn.

Hiện, Công an tỉnh đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Hà tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đây là diễn biến mới nhất xung quanh các vụ án liên quan những vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình, huyện Hưng Hà xác minh, điều tra, làm rõ thời gian qua.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố các vụ án "lạm quyền trong khi thi hành công vụ," "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ," khởi tố bị can đối với 15 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ từ cấp thôn, xã đến cấp huyện tại Hưng Hà.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Hà ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 cán bộ thôn và xã Hồng An (huyện Hưng Hà) để điều tra về tội "lạm quyền trong khi thi hành công vụ" theo khoản 2 Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng vụ án “lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Hồng An, ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Hà ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 cán bộ, nhân viên thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà và Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hưng Hà về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này, ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Dương (sinh năm 1966, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà) để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cũng liên quan đến những vi phạm về đất đai tại huyện Hưng Hà, trong tháng 8 và tháng 9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Hà cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đức Thiều (sinh năm 1978, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đông Hưng, nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hưng Hà) cùng ba bị can là Bí thư Đảng ủy, cán bộ, công chức địa chính xã Đoan Hùng (huyện Hưng Hà) và một giám đốc doanh nghiệp về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự./.

Thái Bình: Bắt Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiền Hải Cơ quan điều tra xác định Đặng Thế Việt, Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiền Hải, có hành vi nhận hối lộ khi làm Giám đốc Văn phòng đất đai ở một huyện khác của tỉnh Thái Bình.