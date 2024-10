Khởi tố vụ vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội thực hiện lệnh khám xét trụ sở công ty. (Nguồn: Công an cung cấp)

Chiều 3/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết căn cứ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn dược phẩm công nghệ cao NAC, đồng thời khởi tố 4 bị can gồm: Vũ Đăng Thái, Nguyễn Văn Huy, Hoàng Mạnh Thắng (nhân viên công ty) và Hoàng Thị Ánh Ngọc (kế toán công ty).

Đây là các đối tượng chủ mưu cầm đầu về hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài nguồn vốn-doanh thu số tiền hàng trăm tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Theo Công an thành phố Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn dược phẩm công nghệ cao NAC (16 Văn Hội, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có dấu hiệu che giấu doanh thu để trốn tránh việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và giả danh bác sỹ, nhân viên y tế các bệnh viện lớn, có uy tín để bán các sản phẩm trị nám, dưỡng da.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp cơ quan chức năng rà soát, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, để che giấu doanh số bán hàng thực tế nhằm trốn thuế, Vũ Đăng Thái, Giám đốc Công ty NAC, đã chỉ đạo nhân viên công ty sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân thay cho tài khoản công ty để trực tiếp nhận tiền thanh toán sản phẩm hoặc nhận tiền ship COD (dịch vụ giao hàng, thu hộ tiền) từ các đơn vị vận chuyển.

Sau đó, toàn bộ tiền sẽ được chuyển tiếp về tài khoản cá nhân của người thân trong gia đình Thái.

Với phương thức trên, Thái và đồng bọn đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu bán hàng hàng trăm tỷ đồng từ hoạt động bán sản phẩm điều trị nám của công ty.

Đồng thời, Thái cùng đồng bọn đã sử dụng 2 sổ kế toán để che giấu doanh thu thực tế gồm: một sổ kế toán chính thống dùng để kê khai, báo cáo thuế nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi kiểm tra (số liệu kê khai thấp hơn số liệu thực tế, tạm tính riêng năm 2023 doanh thu thực tế hơn 51 tỷ đồng nhưng doanh thu báo cáo thuế là gần 885,9 triệu đồng); một sổ kế toán nội bộ theo dõi hoạt động kinh doanh, doanh số bán hàng thực tế của công ty.

Số tiền lãi sau khi được tính toán sẽ chia theo tỷ lệ cổ phần cho Vũ Đăng Thái, Nguyễn Văn Huy - phụ trách phòng kinh doanh và Hoàng Mạnh Thắng - phụ trách phòng marketing, chatpage của công ty.

Bên cạnh đó, Vũ Đăng Thái và đồng bọn đã lợi dụng tâm lý ngại đi xa chữa bệnh của khách hàng và khai thác triệt để các tiện ích của mạng xã hội để đẩy mạnh doanh số bán hàng.

Cụ thể, các đối tượng đã xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận khách hàng rồi chỉ đạo nhân viên công ty sử dụng điện thoại, sim “rác” tạo tài khoản Zalo, Facebook “ảo” trực tiếp gọi điện thoại cho khách hàng để chia sẻ bí quyết chữa nám, giới thiệu bác sỹ khám trực tiếp qua ứng dụng Zalo, Facebook cho khách hàng; hoặc sử dụng Zalo, Facebook để quảng cáo sản phẩm Nacodi, Twhite (đây là các sản phẩm do công ty phân phối độc quyền), đăng tải nhiều video có hình ảnh bác sỹ da liễu quảng cáo sản phẩm và video “khách hàng” chia sẻ bí quyết sử dụng sản phẩm chữa trị hết tình trạng nám da.

Thậm chí, các đối tượng giả mạo bác sỹ da liễu tại các bệnh viện lớn, uy tín để hướng dẫn khách hàng gửi ảnh tình trạng nám da mặt rồi sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh da mặt bị nám sâu để chẩn đoán bệnh và chỉ định liệu trình sử dụng sản phẩm (Nacodi, TWhite,...) chữa nám.

Sau khi khách hàng sử dụng sản phẩm, các đối tượng tiếp tục yêu cầu khách hàng gửi ảnh da mặt rồi chỉnh sửa kết quả da mặt đã được cải thiện, giảm tình trạng sạm nám và gửi lại khách hàng nhằm tạo niềm tin, thổi phồng hiệu quả sản phẩm.

Bằng việc liên tục liên hệ tư vấn và giả mạo bác sỹ để tác động vào tâm lý khách hàng, nhóm đối tượng đã bán được một số lượng lớn sản phẩm Nacodi, Twhite.

Ngày 4/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt các địa điểm văn phòng Công ty Trách nhiệm hữu hạn dược phẩm công nghệ cao NAC. Thời điểm này, công ty có hơn 60 nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ gọi điện, tư vấn cho khách hàng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi mạo danh bác sỹ, chuyên gia da liễu cũng như nguồn gốc, chất lượng hàng hóa do Công ty NAC bán ra thị trường và các đối tượng liên quan khác; phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để thu hồi số tiền trốn thuế.

Trong thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tích cực phối hợp cơ quan chức năng rà soát việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi trốn thuế, gian lận trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách thành phố./.

