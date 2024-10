Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ Công ty Cây xanh Công Minh

Công ty TNHH cây xanh Công Minh đã trúng thầu nhiều dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị tại các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp với tổng trị giá hơn 60 tỷ đồng. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Chiều 4/10, tại họp báo Bộ Công an, đại diện các Cục nghiệp vụ của Bộ đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh (Công ty Công Minh), vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, vụ Tập đoàn Thuận An và vụ án liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh.

Tại họp báo, đại diện Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết ngày 8/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố. Đến nay vụ án chưa khởi tố bị can.

Về kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định Công ty Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia vào việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án, sau khi giá hợp đồng được phê duyệt, Công ty Công Minh sẽ được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống của Công ty Công Minh tham gia đấu thầu và được trúng thầu.

Kết quả rà soát cho thấy có khoảng 50 công ty thuộc hệ sinh thái của Công ty Công Minh tham gia đấu thầu trên 600 gói thầu tại nhiều địa phương, tổng trị giá hơn 3.500 tỷ đồng; đã được thanh toán 3.000 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra đang tập trung điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan của các cá nhân, tổ chức, xử lý theo quy định, xác định thiệt hại gây ra và thu hồi cho nhà nước.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động trình báo, cung cấp hồ sơ, tài liệu, khai báo về các sai phạm liên quan đến Công ty Công Minh để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Cũng tại họp báo, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (Bộ Công an) thông tin đang tiếp tục điều tra về các vụ án vụ Tập đoàn Phúc Sơn, vụ Tập đoàn Thuận An và vụ án liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh.

Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi sai phạm, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Về vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết, Bộ thu giữ hơn 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng vàng, hơn 1.000 "sổ đỏ" của các bị can liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn./.

