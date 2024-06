An Giang: Tạm giữ hình sự đối tượng dùng clip nhạy cảm để tống tiền

Khoảng 12h45, ngày 6/6, trong lúc Lê Văn Đol đang nhận 70 triệu đồng của chị H tại tổ 15, khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, bị lực lượng Công an thị xã bắt quả tang.

Đối tượng Lê Văn Đol. (Nguồn: báo Lao động)

Chiều 7/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Đol, sinh năm 1971, trú khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, để tiếp tục điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản.”

Trước đó, Đol nhắn tin và gửi clip nhạy cảm của chị H, trú phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đe doạ buộc chị H phải đưa 70 triệu đồng, nếu không Đol sẽ đăng clip lên mạng xã hội Facebook, gửi cho bạn bè, người thân của chị H. Lo sợ Đol sẽ dùng clip nhạy cảm của mình để uy hiếp, tống tiền với nhiều ý đồ khác nhau, chị H trình báo sự việc với Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Sau khi tiếp nhận tin báo, khoảng 12 giờ 45 phút, ngày 6/6, trong lúc Đol đang nhận 70 triệu đồng của chị H tại khu vực tổ 15, khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, bị lực lượng hình sự Công an thị xã Tịnh Biên bắt quả tang.

Tang vật tạm giữ gồm 70 triệu đồng, 1 điện thoại di động của Đol có chứa clip nhạy cảm của chị H và 1 xe môtô. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đol, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ thêm 1 điện thoại di động có chứa clip nhạy cảm của chị H.

Vụ việc đang được Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, tiếp tục điều tra làm rõ./.

