An Giang: Truy điệu, cải táng 88 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam

An táng hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Sáng 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Bà Đắc (phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Quân khu 9 phối hợp với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức lễ truy điệu, cải táng 88 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ trên đất bạn Campuchia và trong nước.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Ủy ban Nhân dân tình An Giang, cán bộ, chiến sỹ Đội K90 (Quân khu 9), Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang), lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo nhân dân và thân nhân các liệt sỹ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang), giai đoạn mùa khô 2023-2024, Đội K90 (Quân khu 9) và Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều đợt tìm kiếm, quy tập được 88 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia và ở tỉnh An Giang, trong đó có 84 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin.

Cụ thể, Đội K90 tìm kiếm, quy tập được 28 hài cốt liệt sỹ ở tỉnh Kandal, Kongpong Chnang (Campuchia). Đội K93 tìm kiếm, quy tập được 60 hài cốt liệt sỹ (gồm 52 hài cốt liệt sỹ ở tỉnh Takeo và Kampong Speu, Campuchia; 8 hài cốt liệt sỹ ở các huyện Tri Tôn, Thoại Sơn, thị xã Tịnh Biên và thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các liệt sỹ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các cấp chính quyền, nhân dân trong nước, địa phương nước bạn Campuchia đã tạo điều kiện và cung cấp nhiều thông tin về vị trí để tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, giúp Đội K90, Đội K93 hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng.

Việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là trách nhiệm và nghĩa vụ của thế hệ hôm nay. Tổ quốc, nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ.

Dù chưa xác định được danh tính, quê hương các liệt sỹ song Đảng bộ, quân và dân tỉnh An Giang nguyện chăm sóc, giữ gìn chu đáo phần mộ các anh như chính người thân yêu ruột thịt...

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, Đảng bộ, quân và dân tỉnh An Giang tiếp tục vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, cùng với cả nước xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh./.

