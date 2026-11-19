Theo hãng tin TASS của Nga, cuộc gặp ba bên đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra lúc 14h30 ngày 19/11 (giờ địa phương), tức 13h30 giờ Việt Nam, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc).

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết tham dự sự kiện còn có các thành viên phái đoàn đã được thống nhất, trong khi thời lượng cuộc họp do ba nhà lãnh đạo quyết định.

Theo ông, chương trình nghị sự không bị giới hạn, có thể bao gồm các xung đột đang diễn ra trên thế giới, trong đó có vấn đề Ukraine, cũng như việc xây dựng quan hệ giữa các nước lớn và vai trò của các nước này đối với tình hình toàn cầu.

Moskva kỳ vọng cuộc trao đổi tại Thâm Quyến sẽ mở đầu cho các cuộc thảo luận mà Washington đang tiến hành ở châu Âu.

Điện Kremlin đánh giá cuộc gặp có ý nghĩa quan trọng và kỳ vọng các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về những vấn đề quốc tế nổi bật.

Một tuyên bố chung có thể được đưa ra sau cuộc họp. Tổng thống Putin dự kiến tổ chức họp báo để thông tin về các cuộc tiếp xúc bên lề hội nghị.

Trước đó, theo phóng viên TTXVN tại Moskva, đặc phái viên Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư-kinh tế với nước ngoài kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết APEC đánh giá cuộc gặp ba bên Nga-Trung Quốc-Mỹ là sự kiện mang tính lịch sử.

Theo ông, giới quan sát nhận định ba cường quốc có thể cùng định hình nhiều vấn đề trọng yếu trong địa chính trị toàn cầu./.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ-Trung có mở ra trật tự thế giới mới? Một quan chức Crimea do Nga bổ nhiệm nhận định cuộc gặp dự kiến giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc có thể mở đầu quá trình định hình trật tự thế giới mới.