Trung Quốc xác nhận tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Nga và Mỹ

Ngày 16/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, vào ngày 19/11 tới.



Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cuộc gặp sẽ diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến.



Trước đó, Điện Kremlin và Nhà Trắng đều xác nhận sự kiện này. Tuy nhiên, các bên chưa công bố chi tiết chương trình nghị sự của cuộc gặp.



Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Donald Trump dự kiến đề cập vấn đề cắt giảm kho vũ khí hạt nhân, đồng thời có thể nêu vấn đề xung đột tại Iran. Trong khi đó, vấn đề Ukraine được cho là không nằm trong trọng tâm thảo luận của phía Mỹ.



Liên quan khả năng đưa vấn đề Ukraine vào chương trình nghị sự, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết trong cuộc gặp gần đây, Chủ tịch Tập Cận Bình đã bày tỏ sự không đồng tình với ý tưởng thảo luận vấn đề này tại cuộc gặp ba bên, đồng thời nhấn mạnh đây là cuộc xung đột tại châu Âu và các nước châu Âu cần có vai trò trong tiến trình thảo luận./.

Nga xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên với Mỹ và Trung Quốc Cuộc gặp này dự kiến diễn ra ngày 19/11 bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.