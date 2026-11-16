Mỹ điều tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tới Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ đã tiến vào khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại Trung Đông ngày 15/11, nâng tổng số nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hiện diện tại khu vực lên 3.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Washington đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trong cuộc xung đột với Iran, đồng thời Tổng thống Donald Trump chuẩn bị tới châu Á để tiến hành các cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo Trung Quốc và Nga.

Truyền thông Israel cho biết tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã đến Trung Đông và gia nhập lực lượng gồm tàu sân bay USS George Washington và USS George H.W. Bush đang hoạt động tại khu vực. Ngoài ra, Hải quân Mỹ còn triển khai nhóm sẵn sàng đổ bộ USS Boxer.

Việc cùng lúc duy trì 3 nhóm tác chiến tàu sân bay tạo nên sự hiện diện hải quân đặc biệt lớn của Mỹ tại Trung Đông, với hơn 20.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ cùng hàng trăm máy bay.

Đây là lần thứ hai trong năm nay Mỹ triển khai đồng thời 3 tàu sân bay tại khu vực. Hồi tháng 4 vừa qua, Hải quân Mỹ cũng thực hiện đợt triển khai tương tự, lần đầu tiên kể từ năm 2003, thời điểm diễn ra cuộc chiến tranh Iraq.

Hiện chưa rõ cả 3 nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ duy trì hoạt động tại Trung Đông trong bao lâu.

Trước đó, tàu USS Theodore Roosevelt được dự kiến điều động tới khu vực để thay thế một trong hai tàu sân bay đang hiện diện. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết Washington có thể duy trì cả 3 nhóm tác chiến nếu tình hình đòi hỏi.

Động thái tăng cường lực lượng diễn ra khi Tổng thống Trump đang cân nhắc phương án xử lý cuộc xung đột với Iran. Theo các nguồn tin, nhà lãnh đạo Mỹ đã thông báo với các cố vấn cấp cao rằng ông có thể chưa ra lệnh tiến hành thêm các cuộc không kích quy mô lớn, trừ khi Iran hoặc lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành những cuộc tấn công mới nhằm vào lợi ích của Mỹ.

Trong khi đó, Thái tử Saudi Arabia (Arập Xêút) Mohammed bin Salman và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan được cho là đã kêu gọi ông Trump tránh để căng thẳng quân sự tiếp tục leo thang.

Ngược lại, các quan chức Israel hối thúc Washington cân nhắc nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Theo báo The Wall Street Journal, các cơ quan tình báo Mỹ ước tính Iran hiện vẫn còn khoảng 1.500-2.500 tên lửa, bất chấp những cuộc tấn công quy mô lớn trước đó của Mỹ và Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Tehran.

Tuy nhiên, mức độ tin cậy của đánh giá trên còn hạn chế do khó xác định chính xác số tên lửa còn khả năng tác chiến hoặc đang được lưu trữ./.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush sẽ trở lại khu vực Trung Đông Tàu sân bay USS George H.W. Bush của Mỹ quay trở lại Trung Đông, tăng cường hiện diện quân sự để hỗ trợ chiến dịch của Saudi Arabia tại Yemen và duy trì ảnh hưởng khu vực.