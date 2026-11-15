Hàn Quốc hạ thủy tàu mặt nước không người lái 600 tấn

Tập đoàn đóng tàu HD Hyundai của Hàn Quốc vừa hạ thủy tàu mặt nước tự hành (ASV) trọng tải 600 tấn, được phát triển cùng công ty công nghệ quốc phòng Anduril Industries của Mỹ, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực tham gia thị trường tàu hải quân không người lái của Mỹ.



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 15/11, HD Hyundai cho biết lễ hạ thủy diễn ra ngày 12/11 tại nhà máy HD Hyundai Heavy Industries ở thành phố Ulsan.

Tàu được tích hợp hệ thống điều hướng tự động VAone do Công ty Đóng tàu và Kỹ thuật Hàng hải HD Hàn Quốc (HD KSOE) phát triển cùng nền tảng Lattice của Anduril, cho phép thực hiện nhiệm vụ trinh sát, giám sát và thu thập thông tin tình báo hàng hải mà không cần thủy thủ đoàn.



Dự kiến tàu sẽ được thử nghiệm trên biển ngoài khơi Ulsan, trước khi tiếp tục trải qua các đợt thử nghiệm tại Mỹ vào đầu năm 2027 để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu của Hải quân Mỹ.



Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ thúc đẩy xây dựng hạm đội kết hợp giữa tàu có người lái và tàu không người lái nhằm mở rộng năng lực tác chiến và giám sát hàng hải.

Tháng 9/2026, Hải quân Mỹ công bố kế hoạch mua sắm 30 tàu mặt nước tự hành cỡ trung. Một tháng sau đó, HD Hyundai và Anduril đã trình diễn tàu tự hành trọng tải 368 tấn tại khu vực gần cảng Long Beach, bang California.



Việc hạ thủy tàu mới cho thấy HD Hyundai đang kết hợp năng lực đóng tàu của Hàn Quốc với công nghệ tự hành và trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ để mở rộng sang lĩnh vực quốc phòng.

Nếu các cuộc thử nghiệm đạt kết quả tích cực, doanh nghiệp này có thêm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng tàu hải quân không người lái của Mỹ./.

Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm tấn công 3.600 tấn Theo kế hoạch,tàu ngầm tấn công Seo Hui sẽ trải qua quá trình thử nghiệm trước khi được bàn giao cho Hải quân vào năm 2028 và đưa vào hoạt động sau khi hoàn tất các thủ tục đánh giá, tiếp nhận.