Thế giới

Châu Á-TBD

Hàn Quốc hạ thủy tàu mặt nước không người lái 600 tấn

Dự kiến tàu sẽ được thử nghiệm trên biển ngoài khơi Ulsan, trước khi tiếp tục trải qua các đợt thử nghiệm tại Mỹ vào đầu năm 2027 để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu của Hải quân Mỹ.

Trường Giang
Tàu mặt nước tự hành (ASV). (Nguồn: HD Huyndai)
Tàu mặt nước tự hành (ASV). (Nguồn: HD Huyndai)

Tập đoàn đóng tàu HD Hyundai của Hàn Quốc vừa hạ thủy tàu mặt nước tự hành (ASV) trọng tải 600 tấn, được phát triển cùng công ty công nghệ quốc phòng Anduril Industries của Mỹ, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực tham gia thị trường tàu hải quân không người lái của Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 15/11, HD Hyundai cho biết lễ hạ thủy diễn ra ngày 12/11 tại nhà máy HD Hyundai Heavy Industries ở thành phố Ulsan.

Tàu được tích hợp hệ thống điều hướng tự động VAone do Công ty Đóng tàu và Kỹ thuật Hàng hải HD Hàn Quốc (HD KSOE) phát triển cùng nền tảng Lattice của Anduril, cho phép thực hiện nhiệm vụ trinh sát, giám sát và thu thập thông tin tình báo hàng hải mà không cần thủy thủ đoàn.

Dự kiến tàu sẽ được thử nghiệm trên biển ngoài khơi Ulsan, trước khi tiếp tục trải qua các đợt thử nghiệm tại Mỹ vào đầu năm 2027 để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu của Hải quân Mỹ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ thúc đẩy xây dựng hạm đội kết hợp giữa tàu có người lái và tàu không người lái nhằm mở rộng năng lực tác chiến và giám sát hàng hải.

Tháng 9/2026, Hải quân Mỹ công bố kế hoạch mua sắm 30 tàu mặt nước tự hành cỡ trung. Một tháng sau đó, HD Hyundai và Anduril đã trình diễn tàu tự hành trọng tải 368 tấn tại khu vực gần cảng Long Beach, bang California.

Việc hạ thủy tàu mới cho thấy HD Hyundai đang kết hợp năng lực đóng tàu của Hàn Quốc với công nghệ tự hành và trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ để mở rộng sang lĩnh vực quốc phòng.

Nếu các cuộc thử nghiệm đạt kết quả tích cực, doanh nghiệp này có thêm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng tàu hải quân không người lái của Mỹ./.

Lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công Seo Hui tại nhà máy đóng tàu Okpo của Hanwha Ocean ở thành phố Geoje, Hàn Quốc ngày 3/11/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm tấn công 3.600 tấn

Theo kế hoạch,tàu ngầm tấn công Seo Hui sẽ trải qua quá trình thử nghiệm trước khi được bàn giao cho Hải quân vào năm 2028 và đưa vào hoạt động sau khi hoàn tất các thủ tục đánh giá, tiếp nhận.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hạ thủy #Hải quân Hàn Quốc #Tàu không người lái Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công Seo Hui tại nhà máy đóng tàu Okpo của Hanwha Ocean ở thành phố Geoje, Hàn Quốc ngày 3/11/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm tấn công 3.600 tấn

Theo kế hoạch,tàu ngầm tấn công Seo Hui sẽ trải qua quá trình thử nghiệm trước khi được bàn giao cho Hải quân vào năm 2028 và đưa vào hoạt động sau khi hoàn tất các thủ tục đánh giá, tiếp nhận.

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa của Nhật Bản

Ngày 12/11/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) nhân dịp Thống đốc thăm Việt Nam và tổ chức các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hà Nội, trong đó có Lễ hội Kanagawa tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội từ ngày 14-15/11/2026.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát căn cứ hải quân đang được xây dựng ở bờ biển phía Đông nước này, ngày 11/11/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Triều Tiên tiếp tục củng cố sức mạnh hải quân

Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, việc xây dựng căn cứ hải quân hiện đại là một nhiệm vụ cốt lõi quan trọng, liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia và công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.