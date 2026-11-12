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Triều Tiên tiếp tục củng cố sức mạnh hải quân

Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, việc xây dựng căn cứ hải quân hiện đại là một nhiệm vụ cốt lõi quan trọng, liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia và công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

Trần Quyên
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát căn cứ hải quân đang được xây dựng ở bờ biển phía Đông nước này, ngày 11/11/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát căn cứ hải quân đang được xây dựng ở bờ biển phía Đông nước này, ngày 11/11/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 11/11, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đi thị sát một căn cứ hải quân đang được xây dựng ở bờ biển phía Đông nước này, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của công trình này.

Ông Kim Jong Un đã đề cập đến định hướng và triển vọng xây dựng công trình này thành trung tâm chỉ huy hải quân mang bản sắc Triều Tiên, trung tâm văn hóa hải quân và trung tâm năng lực tác chiến hải quân, đồng thời hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của căn cứ hải quân này.

Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, việc xây dựng căn cứ hải quân hiện đại là một nhiệm vụ cốt lõi quan trọng, liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia và công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

Tuần trước, ông Kim Jong Un cũng đã thị sát Nhà máy đóng tàu Nampho, trong đó nhấn mạnh yêu cầu hiện đại hóa các nhà máy đóng tàu nhằm xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh, bảo vệ chủ quyền trên biển và tăng cường năng lực răn đe chiến lược./.

(TTXVN/Vietnam+)
#nhà lãnh đạo Triều Tiên #căn cứ hải quân Triều Tiên
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