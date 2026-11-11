Trung Quốc kêu gọi EU duy trì quan hệ thương mại ổn định, cân bằng

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 10/11 kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) hợp tác với Bắc Kinh nhằm xây dựng quan hệ thương mại ổn định và cân bằng, nhấn mạnh hai bên cùng có lợi khi tăng cường hợp tác và đều chịu thiệt nếu để đối đầu leo thang.



Phát biểu trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng phụ trách châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot, ông Vương Nghị cho rằng Trung Quốc và EU là những đối tác thương mại quan trọng, cần duy trì quan hệ hợp tác trên cơ sở cùng có lợi.

Ông bày tỏ tin tưởng Pháp, với vai trò là một thành viên chủ chốt của EU, sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai bên. Cuộc trao đổi tập trung vào kêu gọi duy trì ổn định và cân bằng trong quan hệ thương mại Trung Quốc - EU.



Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế tiếp tục chịu sức ép từ những bất đồng về thâm hụt thương mại, trợ cấp công nghiệp, khả năng tiếp cận thị trường và kiểm soát xuất khẩu nguyên liệu chiến lược.

EU nhiều lần bày tỏ quan ngại về tình trạng dư thừa công suất sản xuất tại Trung Quốc, cũng như những khó khăn mà doanh nghiệp châu Âu gặp phải khi tiếp cận thị trường nước này. Trong khi đó, Bắc Kinh phản đối các biện pháp mà họ cho là mang tính bảo hộ, đặc biệt là thuế chống trợ cấp của EU đối với xe điện Trung Quốc.



Áp lực càng gia tăng sau khi số liệu thương mại công bố ngày 10/11 cho thấy thặng dư thương mại của Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm đạt mức kỷ lục 1.040 tỷ USD. Đáng chú ý, thặng dư thương mại của nước này với EU lên tới khoảng 310 tỷ USD.

Xuất khẩu Trung Quốc tăng mạnh, trong đó các mặt hàng công nghệ cao và chất bán dẫn đóng góp đáng kể, làm gia tăng quan ngại tại châu Âu về mất cân đối thương mại và sức cạnh tranh của các ngành công nghiệp trong nước.



Trước đó, tại vòng tham vấn thương mại và đầu tư lần thứ hai diễn ra ở Bắc Kinh trong hai ngày 8-9/10, Trung Quốc và EU đã đạt một số thỏa thuận nhằm tháo gỡ bất đồng.

Hai bên nhất trí thúc đẩy cơ chế quản lý thương mại xe hybrid, tạo thuận lợi hơn cho việc cấp phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu, đồng thời tiếp tục trao đổi về thuế quan và rào cản tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, các biện pháp này chưa giải quyết được những bất đồng cơ bản, trong đó có vấn đề thuế đối với xe điện chạy pin của Trung Quốc.



Cùng ngày, ông Vương Nghị cũng nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với Slovakia và kêu gọi nước này đóng vai trò tích cực trong việc duy trì quan hệ ổn định giữa Trung Quốc và châu Âu.

Những động thái ngoại giao này cho thấy Bắc Kinh đang tiếp tục thúc đẩy đối thoại với các nước thành viên EU nhằm xử lý bất đồng thương mại, trong khi khối này tìm cách bảo vệ năng lực sản xuất và lợi ích kinh tế của mình.



Giới quan sát nhận định thách thức đối với hai bên hiện nay là chuyển các cuộc đối thoại thành biện pháp cụ thể, vừa tháo gỡ những vướng mắc trong thương mại, vừa hạn chế nguy cơ các biện pháp bảo hộ và trả đũa làm tổn hại chuỗi cung ứng cũng như hoạt động kinh doanh song phương./.

Trung Quốc bày tỏ quan ngại về các hạn chế thương mại của EU Trung Quốc kêu gọi EU cùng mở rộng đầu tư hai chiều, tăng cường nhập khẩu của Trung Quốc từ khối, khám phá cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, nhằm thúc đẩy thương mại song phương cân bằng hơn.