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Trung Quốc lần đầu tăng tỷ lệ dự trữ ngoại hối bắt buộc sau 5 năm

Tính đến cuối tháng 9 vừa qua, tổng lượng tiền gửi bằng ngoại tệ đạt khoảng 1.200 tỷ USD. Dựa trên mức tỷ lệ mới được nâng lên, sẽ có thêm khoảng 24 tỷ USD dự trữ được giữ lại.

Khánh Ly
Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) ngày 15/11 đã nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với các định chế tài chính từ 4% lên 6%, nhằm kìm hãm đà tăng giá của đồng Nhân dân tệ – yếu tố có thể tác động tiêu cực đến xuất khẩu.

Lần gần nhất ngân hàng trung ương nước này điều chỉnh tăng tỷ lệ dự trữ trên là vào tháng 12/2021. Tính đến cuối tháng 9 vừa qua, tổng lượng tiền gửi bằng ngoại tệ đạt khoảng 1.200 tỷ USD. Dựa trên mức tỷ lệ mới được nâng lên, sẽ có thêm khoảng 24 tỷ USD dự trữ được giữ lại.

Bằng cách thu hẹp lượng ngoại tệ mà các ngân hàng có thể chuyển đổi sang Nhân dân tệ, biện pháp này được giới quan sát được cho là sẽ làm suy yếu áp lực mua vào đồng nội tệ của Trung Quốc. PBoC cho biết động thái này nhằm tăng cường quản lý thanh khoản ngoại hối cho các định chế tài chính.

Đồng Nhân dân tệ mạnh giúp kìm hãm giá hàng hóa nhập khẩu, nhưng lại làm suy giảm lợi thế cạnh tranh về giá của hàng xuất khẩu Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 4,5% đến 5% cho năm 2026. Bất chấp tình trạng đầu tư và chi tiêu cá nhân ảm đạm, hoạt động xuất khẩu khởi sắc đã đóng vai trò lực đỡ quan trọng cho nền kinh tế.

Thặng dư thương mại hàng hóa của Trung Quốc lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2025 và đã chạm ngưỡng 1.000 tỷ USD chỉ trong giai đoạn từ tháng 1-10/2026. Dòng ngoại tệ đổ vào ồ ạt từ hoạt động xuất khẩu đang tạo sức ép đẩy giá đồng Nhân dân tệ lên cao.

Ông Naoki Tsukioka, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Mizuho, nhận định đây là tín hiệu cho thấy giới chức Trung Quốc đang tìm cách hãm đà tăng giá của đồng Nhân dân tệ.

Trước đó, vào tháng 12/2021, PBoC từng nâng tỷ lệ dự trữ ngoại hối bắt buộc lên mức 9% trong nỗ lực hạn chế đà tăng của đồng nội tệ. Sau đó, khi đồng Nhân dân tệ suy yếu, tỷ lệ này đã được hạ dần và duy trì ở mức 4% kể từ tháng 9/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Dự trữ ngoại hối #PBoC #đồng Nhân dân tệ Trung Quốc
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