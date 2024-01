Apple lần đầu tiên chiếm lĩnh thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc

Điện thoại iPhone 15 Pro của Apple. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Năm 2023 chứng kiến Tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ lần đầu tiên chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường điện thoại thông minh tại Trung Quốc, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ ở nước sở tại, trong đó có Huawei.

Dữ liệu của hãng Canalys công bố ngày 25/1 cho thấy, trong năm ngoái, Apple dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh tại Trung Quốc, chiếm 19% thị phần.

Tin vui đến với Apple sau khi hãng trải qua năm 2022 với doanh số ảm đạm khi hoạt động của các nhà máy bị đình trệ do các biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 tại Trung Quốc.

Các vị trí tiếp theo thuộc về 3 nhà sản xuất điện thoại thông minh của Trung Quốc gồm Vivo, Oppo và Honor, mỗi hãng chiếm 16% thị phần.

Năm 2023 cũng chứng kiến sự hồi phục của Huawei, “gã khổng lồ” công nghệ của Trung Quốc. Các lệnh cấm thương mại - do Mỹ áp đặt đối với Huawei năm 2019 với lý do lo ngại an ninh quốc gia, đã làm sụt giảm mạnh doanh số bán thiết bị cầm tay của Huawei.

Tuy nhiên, công ty này tiếp tục tạo doanh thu thông qua kinh doanh thiết bị kết nối mạng và các công nghệ điện toán đám mây, cũng như việc đầu tư vào lĩnh vực xe điện (EV).

Tháng 8/2023, Huawei ra mắt điện thoại Mate 60 Pro, được trang bị chip tiên tiến sản xuất trong nước./.

Apple soán ngôi Samsung, thống trị thị trường điện thoại thông minh Theo dữ liệu của International Data Corporation (IDC) vừa công bố, iPhone đã soán ngôi vương của Samsung trong năm 2023 với doanh số 234,6 triệu máy bán ra so với 226,6 triệu máy của công ty Hàn Quốc.