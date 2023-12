Australia: Bão lớn độ bộ vào thị trấn ven biển dọc Rạn san hô Great Barrier

(Nguồn: ABC News)

Hàng nghìn người ở các thị trấn ven biển dọc theo Rạn san hô Great Barrier của Australia phải sống trong tình trạng mất điện khi Cơn bão Nhiệt đới Jasper đổ bộ vào bang Queensland vào chiều 13/12.

Cơ quan Khí tượng Australia cho biết Bão Jasper là cơn bão cấp 2 trên thang bão gồm 5 cấp với sức gió lên tới 113 km/h khi đổ bộ vào khu vực gần thị trấn Wujal Wujal, cách địa điểm du lịch nổi tiếng Cairns khoảng 115km về phía Đông Bắc.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo mưa lớn và nguy cơ lũ quét tại một số khu vực chịu ảnh hưởng của bão Jasper. Lốc xoáy đã xuất hiện dọc theo đường bờ biển dài hàng trăm km ở phía Bắc - nơi thu hút nhiều du khách đến thăm Rạn san hô Great Barrier. Hai cửa ngõ dẫn tới khu vực này là thành phố du lịch là Cairns và Port Douglas đều nằm trên đường đi của Bão Jasper.

Trước đó, Phó Thủ hiến bang Queensland Steven Miles cảnh báo Bão Jasper có thể gây ra lũ lụt nguy hiểm trong nhiều ngày. Ước tính khoảng 15.000 hộ gia đình nằm trên đường đi của bão tại Queensland đã bị mất điện.

Theo các nhà chức trách, Bão Jasper có thể gây thiệt hại lớn về tài sản, do vậy người dân cần gia cố lại nhà cửa và có thể đến nơi trú ẩn nếu cần thiết.

Cùng ngày, Hải quân Hoàng gia Australia cho biết họ đã sơ tán 4 nhân viên khí tượng đóng tại một trạm thời tiết ngoài khơi, cách bờ khoảng 480km. Dọc bờ biển, hơn 90 người đang tạm trú trong các trung tâm sơ tán. Bão Jasper được cho là sẽ suy yếu khi đi qua đất liền.

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cảnh báo nguy cơ cơn bão này mạnh trở lại khi băng qua Vịnh Carpentaria và tiến về phía thành phố Darwin.

Australia đang chịu ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino trong mùa Hè năm nay, vốn là nguyên nhân gây ra thời tiết cực đoan từ cháy rừng đến lốc xoáy nhiệt đới và hạn hán kéo dài.

Ở bang New South Wales, chính quyền cảnh báo nhiệt độ có thể lên tới hơn 40 độ C do đợt nắng nóng có thể hoành hành bang này đến ngày 15/12./.