Phú Yên: Thủy điện sông Hinh vận hành xả nước về hạ du từ chiều 13/12

(Ảnh minh họa. Anh Tuấn/TTXVN)

Ngày 13/12, Nhà máy thủy điện sông Hinh (tỉnh Phú Yên) bắt đầu vận hành việc xả nước về hạ du.

Việc xả nước được thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm chủ động trước dự báo cường suất mưa lớn.

Căn cứ bản tin dự báo mưa lớn ở khu vực Trung bộ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 3 giờ 30 ngày 13/12, từ ngày 13 đến đêm 14/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-180 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100 mm/6 giờ).

Mực nước hồ thủy điện sông Hinh lúc 8 giờ ngày 13/12 là 208,17 m3; lưu lượng về hồ là 605,00 m3/s; lưu lượng xả qua tràn là 0,00 m3/s; lưu lượng chạy máy là 55,00 m3/s. Tổng lưu lượng nhà máy thủy điện sông Hinh xả về hạ du là 55,00 m3/s. Căn cứ tình hình mưa trên lưu vực thủy điện sông Hinh và dự báo có mưa lớn nên đơn vị vận hành chủ động xả nước về hạ du.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn-sông Hinh, việc xả lũ nên thực hiện ban ngày để người dân chủ động tránh lũ. Thủy điện sông Hinh sẽ bắt đầu xả nước qua tràn với lưu lượng 50 m3/s; lưu lượng xả về hạ du lúc 17 giờ ngày 13/12 là 105 m3/s và tăng dần; đến 7 giờ ngày 15/12, lưu lượng xả từ 255-555 m3/s.

Khi mực nước hồ đạt mực nước dâng bình thường, nhà máy thủy điện sông Hinh sẽ tiến hành vận hành xả nước điều tiết hồ chứa sông Hinh với lưu lượng đến bằng lưu lượng xả để duy trì mực nước hồ sông Hinh ở cao trình mực nước dâng bình thường là 209,00 m.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết các hồ thủy điện đang tích nước với dung tích phổ biển từ 52-88% so với dung tích thiết kế. Các hồ chứa thủy lợi có dung tích phổ biển từ 52-98%; một số ít hồ chứa nhỏ có tràn tự do đạt 100% so với dung tích thiết kế./.

Hồ chứa nước thủy điện lớn nhất Quảng Ngãi “đói nước” ngay trong mùa mưa Việc hồ thủy điện Đắkđrinh “đói nước,” hạn hán ngay trong mùa mưa lũ gây nguy cơ khô hạn trong mùa khô cho vùng hạ du của tỉnh Quảng Ngãi.