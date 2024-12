Năm 2025 được dự đoán sẽ là một trong ba năm có thời tiết nóng nhất

Nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2025 sẽ cao hơn từ 1,29 đến 1,53 độ C so với trước thời kỳ công nghiệp hóa, cho thấy xu hướng nóng lên toàn cầu không có dấu hiệu chậm lại.

Công nhân xây dựng làm việc dưới trời nắng gay gắt tại Trung Quốc. Ảnh: (THX/TTXVN)

Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) vừa công bố dự báo cho thấy năm 2025 có khả năng lọt vào top 3 năm nóng nhất toàn cầu. Dự báo này càng làm dấy lên lo ngại về tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

Theo dự báo, nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2025 sẽ cao hơn từ 1,29 đến 1,53 độ C so với trước thời kỳ công nghiệp hóa. Mặc dù thấp hơn so với hai năm kỷ lục 2023 và 2024, nhưng con số này vẫn cho thấy xu hướng nóng lên toàn cầu không có dấu hiệu chậm lại.

Các nhà khoa học cho biết nguyên nhân chính gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu là do sự gia tăng khí thải nhà kính, chủ yếu từ hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch của con người. Hiện tượng El Nino, mặc dù góp phần làm tăng nhiệt độ trong hai năm qua, nhưng không phải là yếu tố quyết định trong xu hướng nóng lên dài hạn.

Một thông tin đáng chú ý khác trong dự báo của Met Office là năm 2024 sẽ là năm đầu tiên nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt quá ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là mốc quan trọng được đề cập trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, và việc vượt qua ngưỡng này cho thấy tình hình khẩn cấp của vấn đề biến đổi khí hậu./.

Thế giới đứng trước nguy cơ "báo động đỏ" do nắng nóng kỷ lục Theo số liệu sơ bộ của WMO - cơ quan giám sát khí hậu của Liên minh châu Âu (EU), thế giới đã có 2 năm liền ghi nhận nhiệt độ trung bình trong tháng 8 ở mức cao kỷ lục.