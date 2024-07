Bắc Kạn: Mưa lớn kéo dài, hai người bị thương do sạt lở đất đá

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy về Phòng, chống thiên tai Bắc Kạn, 2 người ở xã Cao Sơn (huyện Bạch Thông) bị thương do sạt lở đất tại tuyến đường Côn Minh (huyện Na Rì) đi xã Vũ Muộn (huyện Bạch Thông).

Một tuyến đường có nguy cơ xảy ra sạt lở. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Từ ngày 29 đến 30/7, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa vừa đến mưa to, phổ biến trong khoảng 50mm đến 135mm/20 giờ.

Một số điểm mưa to như: Hảo Nghĩa 143mm; Dương Quang 111,6mm; Hòa Mục 110,6mm... Trên các sông đã xuất hiện lũ dưới báo động 1.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy về Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, theo cập nhật của các địa phương về tình hình thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất đến 15 giờ ngày 30/7, ghi nhận có 2 người dân của xã Cao Sơn (huyện Bạch Thông) bị thương do sạt lở đất tại tuyến đường Côn Minh (huyện Na Rì) đi xã Vũ Muộn (huyện Bạch Thông).

Trong số đó, một người bị gãy 2 chân, một người bị thương nhẹ, đều đã được đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Côn Minh.

Mưa lớn kéo dài còn khiến đất đá từ taluy dương sạt lở vào 15 nhà dân tại thành phố Bắc Kạn, huyện Chợ Mới...

Taluy dương sạt lở lớn tại các tuyến đường: Quốc lộ 3 (đoạn km 13-14 từ thành phố Bắc Kạn đến xã Phủ Thông, thị trấn Bạch Thông); Quốc lộ 3B vào huyện Na Rì đoạn Kéo Coi lên Nà Dài (xã Cư Lễ, huyện Na Rì); đường liên xã Cư Lễ-Văn Minh (huyện Na Rì)...

Ngoài ra, nhiều công trình bị ảnh hưởng đất đá từ taluy dương sạt lở với khối lượng lớn. Trụ sở Công an xã Cư Lễ bị khoảng 80m3 đất, đá sạt lở tràn vào; Trạm y tế xã Quang Phong (huyện Na Rì) bị khoảng 150 m3 đất, đá sạt lở tràn vào.

Bên cạnh đó, có 120m tường rào trường Tiểu học Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn) bị gẫy đổ; thành kênh dài khoảng 7m của công trình thủy lợi Đập Lủng Kén, xã Quân Hà (huyện Bạch Thông) bị gẫy...

Về nông nghiệp, 13,365ha lúa; 9,82ha ngô, rau màu và 0,38ha ao bị mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại.

Các địa phương trong tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ" và huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục các hư hỏng về nhà ở để ổn định chỗ ở, hỗ trợ đưa người bị thương đến cơ sở y tế...

Văn phòng Ban Chỉ huy về Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn đề nghị các địa phương trong tỉnh chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng để chủ động ứng phó, trường hợp cần thiết phải sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Các địa phương đặc biệt lưu ý các điểm có nguy cơ sạt lở cao phải thực hiện đảm bảo an toàn theo nội dung Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo như: Trụ sở Công an xã Xuân Lạc (huyện Chợ Đồn); trụ sở Công an huyện Ba Bể; Tổ nhân dân Hát Deng (thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì); tổ 4, phường Đức Xuân (thành phố Bắc Kạn); Tổ 1 thị trấn Đồng Tâm (huyện Chợ Mới)...

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn, từ chiều tối 30 đến 31/7, các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm. Trên sông Cầu và các sông suối khác trong tỉnh lũ tiếp tục lên./.

Điện Biên: Mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường huyết mạch bị sạt lở Mưa lũ kéo dài trong những ngày qua đã khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông.