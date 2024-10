Bắc Ninh: "Mạnh tay" với những dự án chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Diện mạo thành phố Bắc Ninh ngày nay. (Ảnh: TTXVN phát)

Chỉ còn khoảng 2 tháng để khép lại năm tài chính 2024 nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đang quyết liệt các giải pháp để đảm bảo vốn đầu tư công được giải ngân theo kế hoạch.

Xử lý "bệnh" chậm tiến độ

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh giải ngân được 2.814 tỷ đồng vốn đầu tư công (bao gồm cả vốn kéo dài), đạt 42,8% so với số vốn 3 cấp Ủy ban Nhân dân tỉnh-huyện-xã phân bổ chi tiết; đạt 30,8% so với số vốn Chính phủ giao; đạt 32,2% so với số Ủy ban Nhân dân tỉnh giao phân bổ chi tiết và giao Ủy ban Nhân dân cấp huyện.

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh còn rất chậm, dưới mức trung bình cả nước; tốc độ tăng mỗi tháng trung bình thêm khoảng 4-5% là chưa đạt yêu cầu.

Gói thầu số 5 thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh thuộc Sở Xây dựng Bắc Ninh làm chủ đầu tư sau khi được gia hạn sẽ phải hoàn thành trước ngày 31/12/2024. Tuy nhiên đến nay, giá trị khối lượng thi công chỉ đạt 42,2% giá trị hợp đồng; tổng giá trị đã giải ngân thanh toán đạt 46,6% giá trị hợp đồng.



Trực tiếp đến kiểm tra tại công trình này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã thẳng thắn phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; đồng thời chỉ rõ, việc cung ứng vật tư, vật liệu chưa kịp thời, số lượng nhân công xây dựng duy trì 50-60 người là không đáp ứng yêu cầu theo cam kết và không đáp ứng được tiến độ hoàn thành của dự án.

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. (Nguồn: benhviensannhibacninh.vn)

Việc công trình không được hoàn thành kịp thời theo đúng tiến độ là sự lãng phí rất lớn đối với xã hội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp phải chịu trách nhiệm trước tỉnh nếu không hoàn thành theo đúng tiến độ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu chủ đầu tư phải theo dõi cập nhật hồ sơ thanh toán, thực hiện giải ngân hàng tuần và phải tăng số lượng nhân công trên công trường lên ít nhất gấp đôi so với hiện nay; tổ chức điều hành thi công khoa học, sắp xếp các tổ thi công đảm bảo thực hiện song song, tránh chồng chéo, tuyệt đối không để gia hạn thêm hợp đồng.

Tại dự án đầu tư xây dựng đường Lý Anh Tông kéo dài (đoạn từ ĐT.295B sang phía Tây thành phố Bắc Ninh đến đường H) do Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh làm chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh các công trình do Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh làm chủ đầu tư đều cơ bản chậm tiến độ, điều này tác động trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.

Ông Vương Quốc Tuấn đã nghiêm khắc phê bình và yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh trong việc chậm thi công các dự án. Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh tập trung nguồn lực, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; giao thành phố Bắc Ninh cập nhật tiến độ thi công dự án báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng thời, tiếp tục vận động nhân dân sớm di chuyển các ngôi mộ còn lại trong phạm vi dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm bảo vệ ranh giới mặt bằng được bàn giao.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các sở, ngành có dự án triển khai việc kiểm soát tiến độ giải ngân hàng tuần; chỉ đạo các đơn vị nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán đối với những khối lượng đã hoàn thành, các đơn vị chuyên môn sớm thẩm định hồ sơ quyết toán để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo từ nay đến ngày 30/10 tới và chậm nhất ngày 15/11 tới, các địa phương linh hoạt trong việc nhận định tình hình giải ngân của từng dự án để đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn đến các dự án thực sự có khả năng giải ngân. Đơn vị địa phương nào không hoàn thành giải ngân theo kế hoạch sẽ không được bình xét thi đua khen thưởng trong năm 2024.

"Chạy đua" để về đích

Vào trung tuần tháng Tám, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phát động phong trào thi đua "100 ngày cao điểm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn" từ ngày 15/8-22/11/2024. Sự kiện này đã khẳng định quyết tâm chính trị của tỉnh trong huy động sức mạnh tập thể của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân vào cuộc, đồng lòng giải quyết dứt điểm khó khăn, triển khai hoàn thành các dự án đầu tư công.

Thi công đường vành 4. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Hưởng ứng phong trào này, nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Ninh đang "chạy đua" để quá trình giải ngân vốn đầu tư công về đích đúng thời hạn. Tại thị xã Thuận Thành, không khí tại các công trường đang rất hối hả, các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành các hạng mục để đảm bảo đúng tiến độ.

Công trình hạ tầng kỹ thuật để tái định cư phục vụ dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội thuộc địa phận phường Ninh Xá, thị xã Thuận Thành với diện tích quy hoạch gần 2ha, tổng kinh phí hơn 22 tỷ đồng. Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, đơn vị thi công đã tiến hành khởi công dự án gồm các hạng mục như: san nền tường, kè đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy.

Theo kế hoạch dự án phải hoàn thành trong thời gian 230 ngày, tuy nhiên, để phục vụ nhu cầu nhà ở cho các hộ dân cũng như đảm bảo tiến độ giải ngân vốn, đơn vị thi công cam kết bàn giao sớm hơn kế hoạch.

Ông Nguyễn Đức Kiên, Giám đốc Công ty xây dựng Kiên Thành, đơn vị thi công dự án này cho biết sau khi đơn vị nhận được gói thầu đã triển khai toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị, con người để đảm bảo thi công đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng tiến độ. Công ty cam kết hoàn thành trước thời hạn.

Đến nay, thị xã Thuận Thành đã giải ngân được trên 58% vốn cấp huyện, cấp xã là 90 %, tuy nhiên vốn cấp tỉnh mới đạt gần 3,9%. Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn, hiện thị xã Thuận Thành đang quyết liệt triển khai 1 loạt các giải pháp; trong đó xác định đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Toàn thị xã đang tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án đặc biệt là dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh như đường Vành đai 4, tỉnh lộ 282B, tỉnh lộ 283 đi Quốc lộ 3.

Ông Nguyễn Tiến Huy, Trưởng phòng Tài chính thị xã Thuận Thành, cho biết nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Phòng Tài chính đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã Thuận Thành giao chỉ tiêu hàng tuần hàng tháng đến chủ đầu tư, coi chỉ tiêu giải ngân là cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Cùng với đó, chỉ đạo chủ đầu tư lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành thành, lập tổ công tác kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.

Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, cũng khẳng định Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị các đơn vị, chủ đầu tư, địa phương tích cực đưa ra các giải pháp, phấn đấu đến cuối năm giải ngân tối thiểu 7.070 tỷ đồng. Đồng thời, đề nghị xây dựng và cam kết giải ngân theo tuần, theo tháng làm thước đo đánh giá kết quả giải ngân. Trường hợp kết quả giải ngân định kỳ không đạt theo kế hoạch đã xây dựng và cam kết chủ đầu tư, địa phương hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền./.

Tỉnh Bắc Ninh tập trung kiến tạo "thỏi nam châm" hút dòng vốn FDI Bên cạnh luôn sẵn sàng hỗ trợ nhà đầu tư, hệ thống hạ tầng của Bắc Ninh đáp ứng tất cả yêu cầu khắt khe của nhà đầu tư như hệ thống cung cấp điện, nước ổn định, giao thông, logistic, hạ tầng xã hội.