Bắc Ninh, Ninh Bình tập trung ứng phó với cơn bão số 3

Lái đò Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chằng chống thuyền ứng phó với bão số 3. (Ảnh: Thùy Dung-TTXVN)

Sáng 6/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phát công văn hỏa tốc thông báo hoãn tổ chức hàng loạt sự kiện quan trọng dự kiến diễn ra trong 2 ngày 7-8/9 để tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3.

Trong khi đó, các khu, điểm, cơ sở kinh doanh du lịch tại Ninh Bình tập trung triển khai nhiều biện pháp ứng phó, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, trọng tâm là đảm bảo tính mạng cho người dân, du khách.

Bắc Ninh hoãn tổ chức hàng loạt sự kiện quan trọng

Thực hiện nghiêm Công điện số 87/CĐ-TTg ngày 5/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3, căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra thông báo hoãn tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024, hội nghị sơ kết một năm “Tỉnh an toàn giao thông,” khai mạc Khu trưng bày, thời gian dự kiến ngày 8/9.

Đồng thời, hoãn khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn 2 đầu cầu, kết nối 2 tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương (dự kiến tổ chức từ 14 giờ đến 15 giờ 30 phút ngày 7/9), hoãn khởi công dự án Khu nhà ở xã hội thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Quế Võ (dự kiến tổ chức từ 16 giờ đến 17 giờ 30 phút ngày 7/9).

Đây là chuỗi sự kiện quan trọng, Bắc Ninh tập trung chuẩn bị nhằm tăng cường kết nối, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, thu hút thêm nhiều dự án đầu tư chất lượng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trên địa bàn và trong khu vực.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đang báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức các hội nghị nêu trên vào ngày 14-15/9/2024.

Bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non và học sinh, sáng 6/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh có văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý, đơn vị trực thuộc Sở cho trẻ mầm non, học sinh được nghỉ học, không tổ chức hoạt động giáo dục ngày 7/9 (thứ Bảy).

Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng ứng trực tại cơ quan, đơn vị 24/24 giờ kịp thời xử lý và ứng phó tình thế thời tiết nguy hiểm do bão số 3 gây ra.

Sáng 6/9, Bắc Ninh thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống bão tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tại điểm kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu, các địa phương chủ động chuẩn bị sẵn sàng kịch bản, phương án ứng phó ở mức cao nhất, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của toàn dân nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Các đơn vị thường xuyên thông tin, cập nhật diễn biến của bão, tình hình mưa, úng để chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó; khuyến cáo người dân không ra đường khi có bão, mưa lớn.

Khẩn trương rà soát và có phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều, giao thông, thủy lợi, nhà ở, công trình cao tầng, cẩu tháp. Đặc biệt, đảm bảo an toàn về nhà cửa và nhu yếu phẩm cần thiết cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hộ yếu thế trong những ngày mưa bão...

Các ngành, địa phương có phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, vận hành tốt hệ thống thủy lợi để chống úng tại khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý kịp thời khi xảy ra tình huống phát sinh...

Ninh Bình: Đảm bảo an toàn cho người dân, du khách

Các khu, điểm, cơ sở kinh doanh du lịch tại Ninh Bình tập trung triển khai nhiều biện pháp ứng phó, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, trọng tâm là đảm bảo tính mạng cho người dân, du khách.

Liên tục cập nhật thông tin về bão số 3, những ngày qua, Ban Quản lý Khu du lịch Thung Nắng, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư thường xuyên tuyên truyền để cán bộ, nhân viên, đặc biệt là lái đò và du khách biết diễn biến của bão.

Do đêm 5/9 và rạng sáng 6/9 có mưa to nên lượng nước trên sông tại khu du lịch tăng lên đáng kể, tuy nhiên vẫn ở mức đảo bảo an toàn cho hoạt động tham quan, du lịch bằng thuyền của du khách.

Ông Nguyễn Duy Đang, lái đò Khu du lịch Thung Nắng, cho biết trong sáng nay, do lượng mưa giảm và có thời điểm thời tiết tạnh ráo nên khu du lịch vẫn đón khách tham quan. Trên các thuyền trang bị đầy đủ vật dụng đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng cho du khách, thường xuyên nhắc nhở khách du lịch ngồi đúng vị trí, mặc áo phao, tuân thủ quy định cũng như khuyến cáo biện pháp đảm bảo an toàn trong trường hợp mưa bão.

Khu du lịch chủ động tổ chức phát quang, khơi thông dòng chảy hệ thống mương, cống thoát nước trên địa bàn để phòng, chống ngập úng; rà soát số lượng khách du lịch tham quan, bảo đảm an toàn cho du khách.

Trường hợp thời tiết xấu, không đảm bảo điều kiện an toàn phục vụ khách tham quan, khu du lịch dừng ngay việc tổ chức hoạt động tham quan, thông báo kịp thời tới du khách, công ty du lịch, dịch vụ, truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

Khách đến tham quan quan tại Khu du lịch Thung Nắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình được hướng dẫn nghiêm túc thực hiện việc mặc áo phao để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Ông Lê Văn Du, Ban Quản lý Khu du lịch Thung Nắng, cho biết Ban Quản lý theo dõi chặt chẽ, tuyên truyền ảnh hưởng của bão số 3 và tình hình thời tiết, mực nước tại khu du lịch để có phương án kịp thời trong việc đón, đảm bảo an toàn cho du khách khi đến điểm tham quan.

Với những diễn biến phức tạp của siêu bão số 3 được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình ban hành công văn số 1202/SDL-QLDL ngày 5/9 yêu cầu Ban Quản lý khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ sau bão bảo đảm kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, trọng tâm là bảo đảm tính mạng cho người dân, du khách là trên hết, trước hết, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Trong sáng 6/9, sau khi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, đánh giá cao sự chủ động, tích cực và nghiêm túc của các đơn vị.

Ông Nguyễn Cao Tấn nhấn mạnh các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn; bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ, cứu hộ tại khu vực cần thiết để hỗ trợ du khách. Đồng thời, có biện pháp bảo vệ môi trường du lịch, thu gom, xử lý rác thải, chất thải đúng quy định…

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình vừa có công văn cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 3 và mưa lũ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị giáo dục thông báo cho trẻ em, học sinh, học viên nghỉ học không đến trường ngày 7/9/2024 (thứ Bảy). Các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo về việc tập trung ứng phó với bão số 3; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và chuẩn bị điều kiện, phương tiện, thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ."

Các đơn vị tổ chức trực bão 24/24 giờ, giữ liên hệ thường xuyên với cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ của địa phương kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra; quán triệt cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, học viên chủ động phòng tránh bão, đồng thời tổ chức dạy bù chương trình đảm bảo kế hoạch giáo dục của nhà trường./.

Diễn biến bão số 3: Sóng lớn vùng gần tâm bão cao 10-12m Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 7-9m, vùng gần tâm siêu bão 10-12m. Biển động dữ dội.