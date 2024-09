Bão số 3 và mưa lũ làm 49 người thiệt mạng, 22 người mất tích

Mưa lớn gây ngập lụt nặng ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đến 17 giờ ngày 9/9, bão số 3 và mưa lũ đã khiến 49 người chết, 22 người mất tích (trong đó do bão 12 người; sạt lở đất, lũ quét 53 người; do lũ cuốn 6 người), 732 người bị thương.

Đặc biệt, tại Phú Thọ, do ảnh hưởng của bão số 3, nước lũ trên sông Thao (sông Hồng) lên rất cao, chảy xiết. Khoảng 10 giờ 2 phút ngày 9/9, cầu Phong Châu tại km18+300 Quốc lộ 32C (nối hai huyện Tam Nông-Lâm Thao) bị sập, cuốn trôi trụ T7 và 2 nhịp dàn chính (nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc địa bàn huyện Tam Nông).

Nước lũ dâng cao, chảy xiết nên việc triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn rất khó khăn; chưa xác định cụ thể số người bị mất tích.

Theo báo cáo của tỉnh Phú Thọ, tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện gặp nạn (gồm 1 xe tải, 2 xe đầu kéo, 6 xe máy, 1 xe máy điện); 8 người mất tích.

Cầu Phong Châu (Phú Thọ) bị sập sáng 9/9. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Bão số 3, mưa lũ đã gây nhiều ảnh hưởng cho sản xuất nông nghiệp với 136.228ha lúa, 26.252ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 6.887ha cây ăn quả bị hư hại (tập trung tại Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Nghệ An...); trên 1.536 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; 125 con gia súc, 544.815 con gia cầm bị chết.

Ảnh hưởng của bão cũng đã làm 46.548 nhà ở bị hư hỏng (tập trung tại các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn...), nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gẫy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội…

Nhận định về tình hình mưa lớn và lũ tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong đêm 9 và 10/9, hầu hết khu vực các tỉnh thuộc trung du và miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa trên diện rộng, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất; đặc biệt là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Lai Châu.

Các sông nhỏ ở miền núi phía Bắc đang ở mức báo động 2, báo động 3, mức rất cao; trong đêm 9/9, lũ trên các sông sẽ tiếp tục lên.

Ông Hoàng Văn Đại khuyến cáo rất nhiều khu vực có thể bị ngập lụt trên diện rộng, người dân cần đặc biệt tuân theo chỉ đạo của các cơ quan phòng, chống thiên tai và chính quyền địa phương để đảm bảo công tác di dân cũng như công tác phòng, chống được hiệu quả.

Ngập úng tại xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN phát)

Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương vùng đồng bằng, ven biển cần triển khai biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, an toàn hạ du hệ thống sông Hồng; tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả do bão gây ra; đảm bảo cung cấp, hỗ trợ đủ lương thực, thực phẩm, nước sạch, tuyệt đối không để người dân bị đói, rét; huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh...

Đối với khu vực miền núi phía Bắc, các địa phương tập trung sơ tán người dân tại khu vực đang bị ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố thông tuyến giao thông.../.

