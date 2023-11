Bắt quả tang đối tượng tự giới thiệu là phóng viên nhận tiền của doanh nghiệp

Đặng Ngọc Bảo (áo trắng, gạch đỏ) bị bắt quả tang đang nhận 9,8 triệu đồng. (Nguồn: VTC)

Ngày 30/11, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết vào khoảng 16h ngày 29/11, tại quán càphê Huyền My (thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc - Quảng Nam), lực lượng Cảnh sát Hình sự-Kinh tế, Công an huyện Đại Lộc đã bắt quả tang Đặng Ngọc Bảo (sinh năm 1977, trú quận Sơn Trà - thành phố Đà Nẵng) mang theo giấy giới thiệu là phóng viên Văn phòng Đại diện Tây Nguyên của Tạp chí Môi trường Xã hội đang có hành vi nhận 9,8 triệu đồng từ đại diện của Công ty Cổ phần Trường Lợi (trụ sở tại Cụm Công nghiệp Đại Quang, huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam).

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định Đặng Ngọc Bảo theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng và biết được Công ty Cổ phần Trường Lợi có nhiều sai phạm trong việc khai thác, vận chuyển khoáng sản tại mỏ cát thuộc thôn Ngọc Kinh Đông (xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) nhưng đến nay chưa được khắc phục triệt để.

Trong các ngày 28-29/11, Đặng Ngọc Bảo cùng một số người trực tiếp đến điểm khai thác khoáng sản Công ty Cổ phần Trường Lợi để thu thập thông tin, hình ảnh và yêu cầu lãnh đạo Công ty Cổ phần Trường Lợi phải gặp mặt, trao đổi trực tiếp với Đặng Ngọc Bảo, nếu không sẽ đăng tải các bài báo ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

Sau khi nhận được tin báo từ đại diện Công ty Cổ phần Trường Lợi, Công an huyện Đại Lộc đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Đặng Ngọc Bảo khi đang nhận 9,8 triệu đồng từ đại diện của Công ty Cổ phần Trường Lợi.

Qua làm việc, đối tượng khai nhận hiện là phóng viên Tạp chí Môi trường và Xã hội. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đại Lộc đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Đặng Ngọc Bảo để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật./.