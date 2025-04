Bến xe Hà Nội dự kiến tăng tới 350% khách đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, các bến xe Hà Nội sẽ tập trung lưu lượng hành khách đi lại rất đông. Do đó, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch, phương án nhằm đảm bảo tốt nhất nhu cầu đi lại cho người dân.

Tăng cường hơn 600 lượt xe khách

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay người lao động trên cả nước được nghỉ lễ kéo dài 5 ngày (từ ngày 30/4-4/5), lại trùng với dịp khai trương mùa du lịch trong năm tại nhiều tỉnh thành, do đó, người dân có nhu cầu đi lại trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng mạnh, lưu lượng hành khách sẽ tập trung vào một số địa phương, đặc biệt những địa phương có điểm tham quan, du lịch.

“Dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 dự kiến lượng khách và lượng xe tập trung tăng vào các thời gian cao điểm đầu kỳ lễ, dự kiến vào chiều ngày 29-30/4, sau đó lượng khách sẽ giảm dần trong các ngày tiếp theo tương đương các ngày thường và không vượt quá khả năng đáp ứng của các xe vận hành theo biểu đồ trên tuyến,” ông Hùng nhìn nhận.

Trong các ngày cao điểm, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội dự kiến lượng khách tại Bến xe Giáp Bát lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm chiều 29-30/4 khoảng 20.000 lượt/ngày, tăng 350% so với ngày thường; lượt xe dự kiến là 900 lượt xe/ngày chủ yếu ở các tuyến có cự ly ngắn hành khách đi lại chủ yếu vào ban ngày như Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá.

Tại Bến xe Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 8.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 300% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 400 lượt xe/ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh,..

Tại Bến xe Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 22.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn: 950 lượt xe/ngày, tăng chủ yếu ở các tuyến Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng...

Dự kiến nhu cầu đi lại của người dân tại các bến xe tăng rất cao so với ngày thường. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Trên cơ sở đó, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đưa ra kế hoạch tăng cường 625 lượt xe cho các bến. Cụ thể, Bến xe Giáp Bát tăng cường 262 xe; Bến xe Gia Lâm tăng cường 83 xe và Bến xe Mỹ Đình là 280 xe. Số lượng xe tăng cường sẽ được phân bổ theo ngày, theo tuyến tùy thuộc vào sự gia tăng của luồng hành khách.

Với số lượng tem và phù hiệu cho xe khách tăng cường, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã đề xuất Sở Xây dựng Hà Nội cấp khoảng 350 chiếc; thực hiện việc cấp lệnh tăng cường theo đúng đối tượng, đảm bảo thuận lợi, rút ngắn thời gian cho phương tiện xuất bến.

“Công ty sẽ chủ động lên phương án dự phòng, ký kết hợp đồng với đơn vị cho thuê xe, chuẩn bị phương tiện giải tỏa khách trong trường hợp cấp bách khi số lượng xe tăng cường của các đơn vị không đáp ứng được nhu cầu của hành khách, hoặc trường hợp xe trên tuyến không lên kịp do ách tắc giao thông,” ông Hùng khẳng định.

Xử lý nghiêm hành vi “hét” giá vé

Để đảm bảo đi lại thuận lợi cho người dân, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương trong việc thực hiện các quy định, thể lệ vận tải và đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách của các đơn vị vận tải; kiên quyết không để xảy ra tình trạng xe chở quá tải, bán vé cao hơn giá quy định; kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp phương tiện, người lái không đầy đủ giấy tờ, hoặc giấy tờ không hợp lệ.

Đơn vị sẽ xây dựng phương án chi tiết và sẵn sàng phối hợp với các đơn vị vận tải, đơn vị hoạt động buýt để giải tỏa phương tiện, hành khách khi cần; bố trí tăng cường nhân lực tại các điểm “nóng” trên bến xe nhằm kịp thời xử lý các sự cố phát sinh; hướng dẫn, sắp xếp các loại phương tiện tập kết đúng vị trí, di chuyển theo đúng tổ chức giao thông trong bến xe, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, lộn xộn, mất trật tự trên bến xe; nghiêm cấm các hành vi vi phạm chèn ép, vòi vĩnh, thu tiền cao hơn giá niêm yết...

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý một xe khách vi phạm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Công ty cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an phường xây dựng phương án phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên bến, kiểm tra và ngăn chặn việc vận chuyển chất nổ, chất cháy, hàng cấm, hàng giả, triệt phá các tệ nạn xã hội như cờ bạc, cò mồi, rê dắt khách; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng gây rối, các hành vi vi phạm pháp luật trên các bến xe.

Các bến xe chủ động các phương án điều hành sát với diễn biến thực tế, đảm bảo tốt an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị vận tải hoạt động trên các bến xe./.