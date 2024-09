Bệnh viện K tăng thêm giường nhà lưu trú miễn phí cho người bệnh

Khu nhà lưu trú cho người bệnh và người nhà người bệnh tại Bệnh viện K. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những ngày qua, do chịu ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, nhiều tỉnh thành ở phía Bắc ngập lụt nghiêm trọng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đường Phùng Hưng, trước cổng Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) ngập sâu, nhiều bệnh nhân gặp khó khăn trong đi lại. Để bệnh nhân an tâm, thuận lợi khi đến điều trị, Bệnh viện K tăng thêm giường, miễn phí lưu trú cho người bệnh.

Từ ngày 10/9, Bệnh viện đã miễn phí sử dụng nhà lưu trú cho tất cả người bệnh, ngoài ra, những người bệnh có hoàn cảnh có khăn còn được nhận suất ăn miễn phí hàng ngày.

Thạc sỹ Nguyễn Bá Tĩnh - Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện K cho hay cổng viện trên đường Phùng Hưng luôn là “điểm nóng” về tắc nghẽn giao thông và thường bị ngập úng khi có mưa lớn. Đường ngập úng nên bệnh viện cũng hướng dẫn người đến khám bệnh đi cổng số hai, phía đường Phạm Tu (đi vào khu khám bệnh khá xa).

Để đáp ứng lượng lớn người bệnh tới khám và điều trị tại bệnh viện K và nhằm đảm bảo sức khỏe của người bệnh, Bệnh viện K bố trí các xe điện đưa đón miễn phí người bệnh từ cổng đến khu sảnh chính, khu khám bệnh, điều trị. Việc này rất thuận tiện cho người bệnh đặc biệt trong tình hình mưa bão như hiện nay, tránh việc trơn trượt, ướt ngã.

Chuyển bệnh nhân điều trị ngoại khoa của Bệnh viện Hòe Nhai khỏi vùng lụt Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã thông tin đến người bệnh, gia đình người bệnh tình hình ngập lụt, bố trí giường bệnh và di chuyển bệnh nhân lên tầng 2 để tiếp tục điều trị.

Trong công tác hỗ trợ người nhà bệnh nhân, bệnh nhân thuận lợi điều trị trong lúc mưa bão như hiện nay, bệnh viện cũng gia tăng số giường ở nhà lưu trú. Từ ngày 10/9, bệnh viện đã không thu tiền lưu trú ở khu nhà này. Hiện nay, nhà lưu trú đang có 190 người bệnh và người nhà lưu trú sử dụng hoàn toàn miễn phí. Cùng với đó, bệnh viện cũng có chuẩn bị những suất ăn miễn phí cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều bệnh nhân đang điều trị ung thư tại bệnh viện thuộc gia đình bị ảnh hưởng do mưa bão cũng được bệnh viện hỗ trợ kịp thời. Ngay sau khi có thông tin về bão lũ, bệnh viện đã rà soát danh sách bệnh nhân chịu thiệt hại do bão gây ra.

Chiều 10/9, bệnh viện đã hỗ trợ 170 triệu đồng cho 115 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bệnh viện cũng sẽ phát động chương trình ủng hộ đồng bào ảnh hưởng do bão số 3 đến cán bộ y tế, người lao động./.