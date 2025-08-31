Chính trị

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba tri ân Anh hùng dân tộc José Martí Pérez

Chiều 31/8,  Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đến dâng hoa tại tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez với người dân tại vườn hoa Tao Đàn, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez với người dân tại vườn hoa Tao Đàn, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
ttxvn-bi-thu-thu-nhat-chu-tich-nuoc-cuba-dang-hoa-tri-an-anh-hung-dan-toc-jose-marti-perez-tai-ha-noi-8247476-4.jpg
Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đến dâng hoa tại tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí ở vườn hoa Tao Đàn, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Bức tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí tại vườn hoa Tao Đàn, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Bức tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí tại vườn hoa Tao Đàn, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
ttxvn-bi-thu-thu-nhat-chu-tich-nuoc-cuba-dang-hoa-tri-an-anh-hung-dan-toc-jose-marti-perez-tai-ha-noi-8247476-2.jpg
Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương với các đại biểu trước tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
