Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba tri ân Anh hùng dân tộc José Martí Pérez

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự
Tại đây, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza cùng Đoàn đã đặt hoa tại cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba.
Chiều 31/8, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đến dâng hoa tại tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí.
Việt Nam-Trung Quốc nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai Đảng, hai nước theo định hướng 6 hơn, tăng cường trao đổi chiến lược, triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.
Chiều 31/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Lễ đón trọng thể đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.
Tối 31/8/2025, tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chiêu đãi các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm giao lưu nhân văn, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc. Chuyến công tác của Chủ tịch nước lần này mang ba ý nghĩa quan trọng:
Chiều 31/8/2025, đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và đặt hoa tri ân tại Tượng Chiến sỹ quốc tế Cuba.
Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh chuyến thăm của Đoàn có ý nghĩa đặc biệt, là nguồn động viên, cổ vũ quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong ngày hội trọng đại của đất nước.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị SCO 2025, chiều 31/8/2025, tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp bên lề lãnh đạo một số nước và tổ chức quốc tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức của Nepal; đồng thời đề nghị Nepal quan tâm, ủng hộ các tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, hai nước Việt Nam và Trung Quốc duy trì ổn định và phát triển, quan hệ hai đảng, hai nước đạt được những kết quả nổi bật.
Chiều 31/8/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Triệu Lạc Tế chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.
Triển lãm “Hồ Chí Minh - Biểu tượng thời đại: Cầu nối hữu nghị Việt Nam-Thái Lan" gồm hơn 200 tư liệu, tài liệu hình ảnh in trên 80 tấm pano khổ lớn, được chia làm 5 nội dung chính.
Chiều 31/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón, hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước CHND Trung Hoa.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet cho biết mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đã được hun đúc trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực.
Chiều 31/8/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
Chiều 31/8/2025, tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chuyên gia Indonesia bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội sau gần 40 năm thực hiện Đổi mới.
Ban Tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước đối với 11 cá nhân, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân...
80 năm Quốc khánh 2/9 là khúc hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam, khẳng định ý chí độc lập, tự do và khát vọng vươn tới tương lai phồn vinh, hạnh phúc.
Nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập) mở cửa cho nhân dân vào tham quan, chụp ảnh, giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa tại khu vực đường Bắc Sơn và sảnh tầng 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong cộng đồng người Việt tại Trung Quốc luôn tự hào mình là người Việt Nam, luôn tự hào về sự cống hiến, đóng góp của cộng đồng cho tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.
Cách mạng Tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để lại nhiều bài học lớn một chính đảng lãnh đạo biết cách tập hợp, huy động sức mạnh tổng hợp.
Ngày 31/8, Bộ Công an tổ chức truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ, cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an.
Trưa 31/8, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước CHND Trung Hoa Triệu Lạc Tế dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Trung Quốc đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam.
Sáng 31/8, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, sản xuất xe điện, ngân hàng hàng đầu của Trung Quốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã dâng hương, thành kính tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Sáng 31/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo “Tuyên ngôn Độc lập.”
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025, sáng 31/8, tại Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.
Chuyến công tác tại Trung Quốc của Chủ tịch nước là sự khẳng định nhất quán của Việt Nam trong việc quyết tâm bảo vệ giá trị hòa bình của nhân loại, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với các nước.
Chương trình Hợp tác sản xuất lúa gạo Việt Nam-Cuba đóng một vai trò hết sức quan trọng để thúc đẩy sản xuất một mặt hàng lương thực thiết yếu trên bàn ăn của người dân Cuba.
Sáng 31/8, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.