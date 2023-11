Bình Định: Một phụ nữ tử vong do nước lũ cuốn

Sáng 17/11, lực lượng chức năng huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, đã tìm thấy nữ thanh niên bị nước lũ cuốn khi trên đường đi làm về cố lội bộ qua tràn và không may bị cuốn trôi, tử vong.

Một số đoạn đường ở Bình Định bị ngập nước. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Ngày 17/11, ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, thông tin trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Nạn nhân là chị Hồ Nguyễn Hoàng Oanh, sinh năm 2004, trú tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 16/11, mưa lớn khiến khu vực tràn đường ĐH42, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước ngập sâu từ 0,6-0,8m, nước chảy xiết. Thời điểm này, chị Oanh, công nhân tại Khu công nghiệp Phú Tài, trên đường đi làm về đã cố lội bộ qua tràn và không may bị cuốn trôi, tử vong.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng triển khai công tác tìm kiếm xuyên đêm. Đến 9 giờ 30 phút ngày 17/11, thi thể chị Oanh mới được phát hiện, bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cùng các ban ngành của huyện đã kịp thời đến nhà thăm hỏi, động viên.

Theo báo cáo nhanh số 178 ngày 16/11 của Ban Chỉ huy Phòng Chống Thiên tại-Tìm kiếm Cứu nạn và Phòng thủ Dân sự tỉnh Bình Định, huyện Tuy Phước cũng đã chủ động cho học sinh nghỉ học với 107 lớp và 3.150 học sinh cho đến khi nước lũ rút.

Mưa lũ cũng đã làm sạt lở nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh. Cụ thể, sạt lở đoạn đường từ ngã ba xã Vĩnh Kim đi Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh với khối lượng đất đá sạt lở 585m3; sạt lở tại điểm suối Đắk Tra với khối lượng 170m3. Còn tại xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, xảy ra sạt lở bờ kè dọc sông Hà Thanh, dài 18m, rộng 4,4m và sâu 3,5m) tại km 30+500 tuyến Quốc lộ 19C. Các địa phương này đã cơ bản khắc phục tạm thời các điểm sạt lở.

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất (phát lúc 9 giờ ngày 17/11) của Đài Khí tượng Thủy Văn Bình Định, nêu rõ trong 6 giờ tới, tại các khu vực như xã An Toàn (An Lão), xã Canh Liên (Vân Canh), xã Vĩnh Hảo (Vĩnh Thạnh)… tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 40mm. Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các nơi trong tỉnh vẫn có thể xảy ra./.