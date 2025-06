Bình Dương: Chuẩn bị điều kiện để 36 xã, phường mới đi vào hoạt động sau sắp xếp

Tỉnh ủy Bình Dương đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, nhằm bảo đảm việc đưa 36 đơn vị hành chính cấp xã mới đi vào hoạt động hiệu quả sau khi sắp xếp.

Cụ thể, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương giao các cơ quan, địa phương hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, vị trí làm việc của Văn phòng cấp ủy, các ban xây dựng Đảng và ủy ban kiểm tra cấp ủy tại các xã, phường mới thành lập; đồng thời, hướng dẫn rõ chức năng, nhiệm vụ, vị trí làm việc và các điều kiện bảo đảm để Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các phòng, ban cấp xã hoạt động ổn định, đúng quy định.

Đảng ủy Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn, bố trí trụ sở và cán bộ lực lượng vũ trang cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và quốc phòng tại địa bàn mới. Việc tiếp nhận, vận hành các dịch vụ công tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã cũng được yêu cầu triển khai đồng bộ, bảo đảm phục vụ người dân liên tục, không bị gián đoạn trong quá trình chuyển tiếp.

Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã giao các sở, ngành căn cứ quy định hiện hành, phối hợp chuẩn bị điều kiện cần thiết cho việc vận hành 36 xã, phường mới. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn quy trình tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính và triển khai dịch vụ công tại cấp xã.

Sở Nội vụ Bình Dương được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách sau khi chấm dứt sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; đồng thời, đề xuất chính sách có tính tương đồng với các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bảo đảm tính thống nhất, không chênh lệch lớn về chế độ, chính sách.

Việc tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã nằm trong kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính theo tinh thần Nghị quyết Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ.

Theo lộ trình, tỉnh Bình Dương tiến hành sắp xếp từ 91 đơn vị hành chính cấp xã hiện tại còn lại 36 đơn vị, bao gồm 24 phường và 12 xã.

Cụ thể, 24 phường mới được thành lập gồm: Đông Hòa, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Thuận An, Thuận Giao, Bình Hòa, Lái Thiêu, An Phú, Bình Dương, Chánh Hiệp, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Phú An, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi. Bên cạnh đó, 12 xã mới được thành lập gồm: Bắc Tân Uyên, Thường Tân, An Long, Phước Thành, Phước Hòa, Phú Giáo, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Minh Thạnh, Long Hòa, Dầu Tiếng, Thanh An.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng và thực hiện phương án bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan chức năng tại các xã, phường mới.

Ngoài ra, Sở Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn các đơn vị hành chính ban hành quyết định điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức cấp huyện về công tác tại xã, phường mới; tham mưu tổ chức lễ công bố các đơn vị hành chính mới theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc chuẩn bị toàn diện các điều kiện cho 36 xã, phường mới sau sắp xếp thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh Bình Dương trong thực hiện hiệu quả chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn./.

