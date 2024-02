Bình Dương: Hơn 94% doanh nghiệp hoạt động, sản xuất ổn định như trước Tết 2024

Theo đánh giá của các ngành chức năng tỉnh Bình Dương, tình hình lao động trở lại làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định do chính sách giữ chân người lao động của các doanh nghiệp tốt.

Công nhân làm đồ xuất khẩu thủy sản trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Công Mạo./TXVN)

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, đến chiều 19/2, khoảng 94% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại với 90,7% lao động làm việc.

Đáng chú ý, 95,8% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh hoạt động trở lại sau Tết Giáp Thìn 2024.

Một số doanh nghiệp hoạt động trở lại có tỷ lệ công nhân đi làm rất cao như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hài Mỹ-Nhà máy Sài Gòn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chí Hùng.

Theo đánh giá của các ngành chức năng tỉnh Bình Dương, tình hình lao động trở lại làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định do chính sách giữ chân người lao động của các doanh nghiệp tốt. Trong những ngày tới, tình hình doanh nghiệp hoạt động, lao động trở lại làm việc sẽ tăng cao và cơ bản ổn định như trước Tết.

Việc lao động quay trở lại làm việc ổn định vào đầu năm đáp ứng được dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp và sẽ không có biến động lớn về lao động, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Liên quan đến vụ ngừng việc tập thể do tiền thưởng Tết Giáp Thìn 2024 xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc KVAT, địa chỉ tại: Lô E, đường D2, N5, N6 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, có khoảng 554 lao động, chuyên sản xuất may mặc, đến sáng 19/2, người lao động đã trở lại làm việc bình thường.

Trước đó, trong ngày đầu năm mới trở lại sản xuất, hàng trăm công nhân Công ty ngừng việc tập thể đòi quyền lợi. Nguyên nhân là do Công ty thưởng 50% tiền thưởng cho người lao động và hẹn sau Tết sẽ thanh toán 50% thưởng còn lại. Đến ngày 15/2 vừa qua, khi người lao động trở lại làm việc, Công ty ra thông báo về việc sẽ thưởng thêm 50% còn lại, nhưng lại kèm theo các điều kiện khắt khe về thời gian, điều kiện làm việc, tuân thủ kỷ luật lao động. Vì vậy, người lao động đã ngừng việc để kiến nghị.

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh, Tổ công tác Liên ngành thành phố Tân Uyên đã đến ổn định tình hình an ninh trật tự và làm việc với Ban Giám đốc Công ty.

Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp, các kiến nghị của tập thể người lao động và ý kiến của đại diện doanh nghiệp, Sở cùng các ngành chức năng đã đề nghị Công ty điều chỉnh một số nội dung chưa phù hợp trong các thông báo Công ty đã ban hành về vấn đề thưởng. Bên cạnh đó, điều chỉnh các nội dung liên quan đến điều kiện làm việc của người lao động./.

