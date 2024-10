Bình Dương khởi tố giáo viên làm tổng phụ trách Đội có hành vi dâm ô học sinh

Công an thành phố Dĩ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Đình Lương (31 tuổi), là giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Trung học cơ sở V.T.T về tội dâm ô người dưới 16 tuổi.

Ngày 17/10, đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết vừa thu hồi quyết định tặng Bằng khen cho thầy giáo Văn Đình Lương (giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở V.T.T, tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) do bị Công an thành phố khởi tố về tội dâm ô người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 10/10 Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có quyết định tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 14 cá nhân tại tỉnh Bình Dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024. Trong 14 cá nhân được khen thưởng có thầy giáo Văn Đình Lương.

Theo đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thời điểm ký quyết định chưa có thông tin về vụ việc của thầy giáo Văn Đình Lương. Bên cạnh đó, quyết định này vừa mới ký chưa trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tại tỉnh Bình Dương.

Trước đó, ngày 11/10, trên mạng xã hội xôn xao thông tin tố giác ông Văn Đình Lương (giáo viên đang công tác tại Trường Trung học cơ sở V.T.T, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An) có hành vi không đúng chuẩn mực của một thầy giáo đối với học sinh.

Sau đó, Công an thành phố Dĩ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Đình Lương (31 tuổi), là giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Trung học cơ sở V.T.T về tội dâm ô người dưới 16 tuổi. Bị can Lương bị khởi tố vì có hành vi dâm ô với học sinh cấp 2./.

