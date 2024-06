Bộ Công an: Đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra vụ án Tập đoàn Thuận An

Liên quan đến vụ án xảy Tập đoàn Thuận An, trong tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thu giữ gần 40 tỷ đồng.

Đại diện Bộ Công an, thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh văn phòng Bộ Công an đã báo cáo tiến độ điều tra các vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và Tập đoàn Phúc Sơn. Báo cáo này được đưa ra trong họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, diễn ra vào chiều mùng 1/6.

Bộ Công an nhận định, đây là các vụ án có tính chất phức tạp và được dư luận đặc biệt quan tâm. Nhắc đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, hiện cơ quan điều tra đang tập trung các lực lượng để mở rộng vụ án./.